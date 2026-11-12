சர்வதேச நிறுவனங்களில் செல்வாக்கு மிக்க இந்தியர்கள்: சுந்தர்பிச்சை முதலிடம்
சர்வதேச நிறுவனங்களில் செல்வாக்கு மிக்க இந்தியர்கள்: சுந்தர்பிச்சை முதலிடம்
UPDATED : நவ 12, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 12, 2026 06:36 PM
UPDATED : நவ 12, 2026 06:37 PM ADDED : நவ 12, 2026 06:36 PM
- சிறப்பு நிருபர்-
எச்எஸ்பிசி மற்றும் ஹூரூண் குளோபல் இணைந்து, இந்தியாவிற்கு வெளியே இருக்கும் நிறுவனங்களில் தலைமைப்பதவியில் இருக்கும் செல்வாக்குமிக்க இந்தியர்கள் குறித்த பட்டியலை வெளியிட்டது. இந்த நிறுவனங்களின் மொத்த மதிப்பு 15 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஆகும் (1,406 லட்சம் கோடி ரூபாய்).
2.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பு கொண்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே ஆய்வுக்கு எடுக்கப்பட்டது.
இப்பட்டியலில், கூகுளின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பாபெட் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை முதலிடத்தில் உள்ளார். இந்நிறுவனத்தின் மதிப்பு 4.2 டிரில்லியன் டாலர்.(394.55 லட்சம் கோடி ரூபாய்)
2.
இரண்டாவது இடத்தில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் சிஇஓ சத்ய நாதெல்லா உள்ளார். இந்நிறுவனத்தின் மதிப்பு2.6 டிரில்லியன் டாலர் (244.25 லட்சம் கோடி ரூபாய்)
3.மைக்ரான் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தலைவர் சஞ்சய் மெஹ்ரோட்ரா 3வது இடத்தில் உள்ளார். இந்த நிறுவனத்தின் மதிப்பு 1.4 டிரில்லியன் டாலர் ஆகும்.(131.52 லட்சம் கோடி ரூபாய் )
நான்காம் இடத்தில் யூடியூப் சிஇஓ நீல்மோகன், ஐந்தாம் இடத்தில் கூகுள் கிளவுட் சிஇஓ தாமஸ் குரியன் ஆகியோர் இருக்கின்றனர்.
இப்பட்டியலில் இடம்பிடித்தவர்களில் 58 ச தவீதம் பேர் இந்திய கல்வி நிறுவனங்களில் இளநிலை பட்டம் பெற்றவர்கள்.
15 பேர் டில்லி ஐஐடியிலும்,
12 பேர் மும்பை பல்கலையிலும்
11 பேர் சென்னை ஐஐடியிலும் இளநிலை பட்டம் பெற்றனர்.
மேலும் இப்பட்டியலில் உள்ள 236 பேரில் 177 பேர் அமெரிக்காவில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்றனர்.
யுஏஇ மற்றும் பிரிட்டனில் தலா 15 பேரும், சிங்கப்பூரில் 9 பேரும் பணியாற்றுகின்றனர்.
மேலும் 236 பேரில் 16 பேர் பெண்கள் . பெண்கள் பிரிவில், அரிஸ்டா நெட்வொர்க் நிறுவனத்தின் ஜெயஸ்ரீ உல்லால் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
அடுத்து ரேஸ்மா கேவல்ரமணி( வெர்டெக்ஸ் மருந்து நிறுவனம்)
கஞ்சன் கேடியா( அமெரிக்கா பான்கார்ப் நிறுவனம்) ஆகியோர் உள்ளனர்.
இந்த நிறுவனங்களில் 53 லட்சம் பேர் உலகம் முழுதும் பணியாற்றுகின்றனர்.