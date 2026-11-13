பயங்கரவாத செயல்களுக்கு ஆதரவு : ஜாகிர் நாயக் அமைப்பு மீதான தடை நீட்டிப்பு
பயங்கரவாத செயல்களுக்கு ஆதரவு : ஜாகிர் நாயக் அமைப்பு மீதான தடை நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 13, 2026 04:19 PM
UPDATED : நவ 13, 2026 04:21 PM ADDED : நவ 13, 2026 04:19 PM
புதுடில்லி: பயங்கரவாத செயல்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் ஜாகீர் நாயக்கின் அமைப்பு மீதான தடை மேலும் ஐந்து ஆண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், மூன்றாவது முறையாக தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,'' பயங்கரவாதம் மற்றும் தேச விரோத நடவடிக்கைகளை பொறுக்க முடியாது என்ற பிரதமர் மோடியின் கொள்கையின்படி, ஜாகிர் நாயக்கின் ' இஸ்லாமிய ஆய்வு அறக்கட்டளை' (ஐஆர்எப்) மீதான தடையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது.
ஜாகிர் நாயக் தலைமையில், இந்த அமைப்பு வகுப்புவாத வெறுப்பை தூண்டுவது மற்றும் பயங்கரவாதத்தை ஊக்குவிப்பது உள்ளிட்ட மோசமான இந்திய எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. பயங்கரவாதம் மற்றும் பிரிவினைவாதத்தின் விஷ சித்தாந்தத்தை பிரசாரம் செய்கிறது. தப்பியோடிய பயங்கரவாதிகளை ஊக்குவிக்கிறது. வகுப்புவாத மோதலை தூண்டுவதாக கண்டறியப்பட்டது.
அமைதி மற்றும் வகுப்புவாத நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் மற்றும் நாட்டின் மதசார்பற்ற கட்டமைப்பை சீர்குலைக்கும் திறன் ஐஆர்எப் அமைப்புக்கு உண்டு. நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு குந்தகமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது,'' எனக்கூறியுள்ளது.
ஐஆர்எப் அமைப்புக்கு சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள்( தடுப்பு) சட்டப்பிரிவு 3(1) ன் கீழ், முதலில் 2016 நவம்பர் 17 ல் தடை விதிக்கப்பட்டது. பிறகு 2021 நவம்பர் 15ம் தேதி இரண்டாவது முறையாக தடை நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்த தடையை தீர்ப்பாயமும் உறுதி செய்தது.