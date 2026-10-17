சட்டம் பயின்றவர்கள் சுதந்திரம், அரசியலமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும்; சுப்ரீம்கோர்ட் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அழைப்பு
சட்டம் பயின்றவர்கள் சுதந்திரம், அரசியலமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டும்; சுப்ரீம்கோர்ட் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அழைப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:31 PM
தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் 34வது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு அவர் பேசியதாவது;
சட்டக்கல்வி என்பது கற்றலை தாண்டி அதை பல்வேறு கண்ணோட்டங்களுடன் சமூகத்திற்கு சேவை செய்யும் வகையில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்த வைக்க வேண்டும். சட்டக்கல்வியின் நோக்கம் என்பது குற்றவியல், அரசியலமைப்பின் கோட்பாடுகளை கற்பதை தாண்டியது. உலகை வித்தியாசமாக காண்பவர்களை சந்திக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய புத்துணர்வில் அடங்கியது.
சட்டத்தொழில் மன உறுதி உள்ளவர்களுக்கானது. சட்டக்கல்வியில் தேர்ச்சி பெறுவது அவசியம் என்றாலும் நியாயத்தை பாதுகாக்கும் தைரியம், அபயகுரல் எழுப்புவோர்களுக்கு செவிசாய்க்கும் பணிவு அதைவிட மிக அவசியம்.
தீர்ப்புகளை வழங்கும் முன் மாறுபட்ட ஆழ்ந்த கண்ணோட்டங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தங்களின் கருத்துகளுக்கு உடன்படாதவர்களின் கண்ணியத்தையும் மதிக்க வேண்டும். சட்டம் என்பது நிலையானது அல்ல. நாம் வாதிடும் ஒவ்வொரு வழக்கும், எழுதப்படும் தீர்ப்பும் நம் நாட்டின் பரந்த நீதி கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன.
வசதி வேண்டி தங்களின் கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுக்கவோ அல்லது குறுக்கு வழிகளையோ பின்பற்றவே கூடாது. நேர்மையை விடாது பின்பற்றுவது தான் உங்களின் தொழிலில் நற்பெருமையை வலுப்படுத்தும். படிப்பறிவை வழிகாட்டியாக கொண்டு, உள்வாங்கிய விழுமியங்களுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பேசினார்.