கைது விவகாரத்தில் போலீசாருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் புதிய உத்தரவு!: காவலில் எடுத்தவரை 24 மணி நேரத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும்
கைது விவகாரத்தில் போலீசாருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் புதிய உத்தரவு!: காவலில் எடுத்தவரை 24 மணி நேரத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும்
ADDED : நவ 06, 2026 12:25 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:25 AM
-சிறப்பு நிருபர்-
'ஒருவரை தடுப்பு காவலில் கைது செய்த தருணத்தில் இருந்தே, 24 மணி நேரத்திற்குள் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்ற காலக்கெடு தொடங்கி விடுகிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக கைது செய்யப்படும் நேரம் வரை காத்திருக்கக் கூடாது' என, உச்ச நீதிமன்றம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
நம் நாட்டில் ஒருவரை கைது செய்தவுடன், அடுத்த, 24 மணி நேரத்திற்குள் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்பது குற்றவியல் நடைமுறையாகும். ஆனால், முறைப்படி கைது செய்யாமல், நாள் கணக்கில் தடுப்பு காவலில் வைத்து, சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் விசாரணை அமைப்புகள் விதிமீறி விசாரித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன.
சட்ட விரோதம்
இந்நிலையில், இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், வடகிழக்கு மாநிலமான திரிபுராவில் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான மூன்று பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உஜ்ஜல் புயான், அதுல் எஸ்.சந்துர்கர் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
கடந்த 2025, செப்., 29 அன்று பிற்பகல், 2:30 மணிக்கு, 'மெத்ஆம்பெட்டமைன்' மாத்திரை என்ற போதை பொருளுடன் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், மறுநாள் செப்., 30 அன்று காலை, 11:15 மணிக்கு தான் மூவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக கைது செய்யப்பட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
அதன் பின், அன்று மாலை, 4:45 மணிக்கு, அதாவது, 26 மணி நேரத்திற்கு பிறகே, நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். சோதனை முடிந்த பிறகும், உரிய நீதித்துறை மேற்பார்வை இல்லாமல், 18 மணி நேரம் வரை மூவரும் சட்டவிரோத தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதிகாரப்பூர்வ கைது பதிவுக்கு இவ்வளவு தாமதம் ஏற்பட்டது ஏன் என்பதற்கு உரிய விளக்கம் தரப்படவில்லை. இது அரசியல் சாசன சட்டப் பிரிவு 22(2)க்கு எதிரானது.
மனித உரிமை
ஒரு குற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகத்தின்பேரில், தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டு, ஒரு நபரின் சுதந்திரம் பறிக்கப்படும் அந்த தருணத்தில் இருந்தே, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்ற, 24 மணி நேர காலக்கெடு தொடங்கி விடுகிறது.
'தடுப்பு காவலில் வைத்தல்' என்பதற்கும், 'கைது செய்தல்' என்பதற்கும் இடையே போலீசார் தரப்பில் செயற்கையாக வேறுபாடுகளை காட்ட முயல்வது, அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு 22(2) வழங்கும் அடிப்படை உரிமையை பறிப்பதாகும். ஒரு நபரை கைது செய்த இடத்தில் இருந்து நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லும் பயண நேரத்தை மட்டுமே இந்த, 24 மணி நேர காலக்கெடுவில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ளலாம்.
சோதனை, விசாரணை அல்லது தேடுதல் நடவடிக்கை என்ற பெயரில் தாமதப்படுத்தும் நேரத்தை இதில் சேர்க்க கூடாது. அதிகாரப்பூர்வமாக கைது செய்யாமல், காவலில் வைக்கப்படும் போதே, அந்த நபரிடம் இருந்து வாக்குமூலங்களை வாங்க, சித்ரவதைகளை போலீசார் கட்டவிழ்த்துவிடுகின்றனர். இது மனித உரிமை மீறலாகும். இத்தகைய, 'லாக் - அப்' சித்ரவதைகளை ஒழிப்பதே நீதிமன்றத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
சந்தேக நபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும்போது, உண்மையாக காவலில் எடுக்கப்பட்ட தேதி, நேரம் ஆகியவற்றை நீதிபதி கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். 24 மணி நேர காலக்கெடு மீறப்பட்டிருந்தால், அந்த நபரை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
ரத்து
முன்னதாக சென்னை, கேரளா, ஒடிசா உயர் நீதிமன்றங்கள் அதிகாரப்பூர்வ கைதுக்கு முந்தைய காவலில் வைக்கப்பட்ட நேரத்தை, 24 மணி நேரக் காலக்கெடு கணக்கில் இருந்து விலக்கிக் கொள்ளலாம் என வழங்கிய தீர்ப்புகளை, உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்து ரத்து செய்தது.
புதிய பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா சட்டப் பிரிவு, 58ன் படி நீதித்துறை கண்காணிப்பு இல்லாமல், ஒருவரை நீண்டநேரம் தடுப்புக் காவலில் வைப்பது அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு முரணானது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.