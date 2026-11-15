25 வார கருவில் இருந்த குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை; டில்லி எய்ம்ஸ் டாக்டர்கள் சாதனைக்கு மத்திய அரசு பாராட்டு
25 வார கருவில் இருந்த குழந்தைக்கு அறுவை சிகிச்சை; டில்லி எய்ம்ஸ் டாக்டர்கள் சாதனைக்கு மத்திய அரசு பாராட்டு
UPDATED : நவ 15, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 15, 2026 02:09 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 02:11 PM ADDED : நவ 15, 2026 02:09 PM
-நமது நிருபர்-
இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக, தாயின் கருவறையில் இருந்த 25 வாரக் குழந்தைக்கு முதுகுத் தண்டு குறைப்பாட்டை சரி செய்யும் அறுவை சிகிச்சையை டில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் வெற்றிகரமாக செய்துள்ளனர். முதுகுத்தண்டு குறைபாட்டை சரிசெய்வது என்பது மிகப்பெரிய சிகிச்சையாகும்.
பிறந்த குழந்தைகள் அல்லது பெரியவர்களுக்கு இந்த நோய் இருந்தாலே குணப்படுத்துவது மிகப்பெரிய சவாலான விஷயமாகும். டில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் 30க்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்கள் ஒன்றிணைந்து, 6 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இந்த அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்து இருக்கின்றனர்.
குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே நரம்பு மண்டல பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பல்வேறு தரப்பினர் டில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை டாக்டர்களின் சாதனையை பாராட்டி இருக்கின்றனர். மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மருத்துவ சிகிச்சையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்; டில்லி எய்ம்ஸ் டாக்டர்கள் வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு, தாய் மற்றும் கருவில் உள்ள குழந்தை ஆகிய இருவருமே தற்போது நலமுடன் உள்ளனர், மேலும் அவர்கள் நல்ல குணம் அடைந்து வருகின்றனர்.
இந்த முக்கிய சாதனை, இந்திய மருத்துவ நிபுணர்களின் அபாரத் திறமையையும், உயர்தர மற்றும் நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகளை வழங்குவதில் நமது பொது சுகாதார நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியையும் பிரதிபலிப்பதாக அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.