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பட்டா நிலத்தை அளக்க ரூ.5000 லஞ்சம்: சர்வேயர் கைது

பட்டா நிலத்தை அளக்க ரூ.5000 லஞ்சம்: சர்வேயர் கைது

ADDED : ஜூலை 14, 2026 07:11 AM

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ADDED : ஜூலை 14, 2026 07:11 AM

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பட்டா நிலத்தை அளந்து கொடுக்க ரூ.5000 லஞ்சம் வாங்கிய சர்வேயரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.

ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் சர்வேயர் சத்யராஜ் 38. ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பணி புரிந்தார். இவர் பாம்பனில் உள்ள பட்டா நிலத்தின் உட்பிரிவை அளந்து கொடுக்க ரூ.5000 லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்டவர் ராமநாதபுரம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளித்தார்.

போலீசாரின் அறிவுரைப்படி ரசாயனம் தடவிய ரூ.5000 பணத்தை நேற்று சர்வேயர் சத்யராஜிடம் கொடுத்தார். அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த ராமநாதபுரம் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸ் டி.எஸ்.பி., ராமச்சந்திரன் மற்றும் போலீசார் சத்யராஜை கைது செய்தனர்.

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