நில அளவைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம்: செங்கோட்டையில் சர்வேயர் கைது
நில அளவைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம்: செங்கோட்டையில் சர்வேயர் கைது
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 07:25 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 07:00 PM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 07:25 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 07:00 PM
தென்காசி: நில அளவைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய சர்வேயரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கையும், களவுமாக கைது செய்தனர்.
தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே பிரானூரைச் சேர்ந்தவர் மாடசாமி 52. இவர் தன் மனைவி ஆறுமுகத்தம்மாள் பெயரில் 2.28 சென்ட் நிலம், வீடு வாங்கினார். அந்த சொத்து முன்னாள் உரிமையாளர் குழந்தைவேல் பெயரிலும் கூட்டு பட்டாவில் இருந்ததால், தனிப்பட்டா பெற நிலத்தை அளவீடு செய்து தருமாறு செங்கோட்டை சர்வேயர் ராமர் செல்வத்தை 37, அணுகினார்.
அவர் அதற்கு ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டார். இதுகுறித்து மாடசாமி, தென்காசி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., பால் சுதரிடம் புகார் அளித்தார்.
டி.எஸ்.பி., அறிவுரையின்படி ரசாயனம் தடவிய ரூ.10 ஆயிரத்தை மாலை பிரானூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே ராமர் செல்வத்திடம் மாடசாமி வழங்கினார். மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், லஞ்சம் பெற்ற ராமர் செல்வத்தை கைது செய்தனர்.
இதையடுத்து குறும்பலாபேரியில் உள்ள அவரது வீட்டிலும் சோதனை நடந்தது. பின் ராமர் செல்வத்தை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.