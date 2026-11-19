சூதாட்ட விடுதி வழக்கில் தேடப்படுபவர் அமைச்சர் விழாவில் பங்கேற்றதால் சர்ச்சை
சூதாட்ட விடுதி வழக்கில் தேடப்படுபவர் அமைச்சர் விழாவில் பங்கேற்றதால் சர்ச்சை
ADDED : நவ 19, 2026 05:43 AM
ADDED : நவ 19, 2026 05:43 AM
துாத்துக்குடி: சட்டவிரோத சூதாட்ட விடுதி நடத்திய வழக்கில், போலீசாரால் தேடப்படுபவர், அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
துாத்துக்குடி முத்தம்மாள் காலனி பகுதியை சேர்ந்த த.வெ.க., நிர்வாகி திருச்சிற்றம்பலம், 39, என்பவர், அனுமதியின்றி, 'ஹரிஷ்மா' என்ற பெயரில் சூதாட்ட விடுதி நடத்தினார். அங்கு சோதனை நடத்திய போலீசார், விடுதி பொறுப்பாளர் விக்னேஷ், 37, சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஜன், 52, மாரிமுத்து, 39, கருப்பசாமி 30, ஆகியோரை கைது செய்தனர். சூதாட்ட விடுதி உரிமையாளர் திருச்சிற்றம்பலம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து தேடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சுதந்திர போராட்ட வீரர் வ.உ.சி., நினைவு தினத்தை யொட்டி, சென்னையில் உள்ள, அவரது சிலைக்கு, நேற்று த.வெ.க., அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தியபோது, ஸ்ரீநாத்துடன் திருச்சிற்றம்பலம் இருந்தார். இது தொடர்பான, போட்டோ மற்றும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
'சட்ட விரோதமாக சூதாட்ட விடுதி நடத்தி, போலீசாரால் தேடப்படுபவர், அமைச்சருடன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறாரா?' என சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.