போலந்தில் காரில் வந்த மர்ம மனிதன் சரமாரி துப்பாக்கிச்சூடு; 5 பேர் பலி
போலந்தில் காரில் வந்த மர்ம மனிதன் சரமாரி துப்பாக்கிச்சூடு; 5 பேர் பலி
ADDED : நவ 07, 2026 09:53 PM
ADDED : நவ 07, 2026 09:53 PM
இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;
போலந்தின் தலைநகர் வார்சாவில் இருந்து 250 கிமீ தொலைவில் இருப்பது கிராகோ நகரம். போலந்து நாட்டின் 2வது தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
கிராகோ நகரில் பிரதான சதுக்கம் அருகே ஏராளமான மக்கள் கூடியிருந்தனர். அப்போது அங்கு கார் ஒன்றில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர், திடீரென தாம் மறைத்து வைத்திருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து, சரமாரியாக சுட ஆரம்பித்தார்.
என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் அங்கே இருந்தவர்கள் பீதியில் அலறியடித்து ஓடினர். இருப்பினும் மர்ம மனிதனின் துப்பாக்கிச்சூட்டில் 5 பேர் பலியாகினர். தகவலறிந்த போலீசார், துப்பாக்கியால் சுட்டு மர்ம மனிதனை பிடித்தனர். படுகாயம் அடைந்த அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து பிரதமர் டொனால்டு கூறுகையில், ' இது ஒரு துயரமான சம்பவம். உள்துறை அமைச்சர் தொடர்ந்து எனக்கு தகவல் அளித்து வருகிறார். தாக்குதல் பின்னணி குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்' என்றார்.