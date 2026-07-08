கடைசி வரை திக்.. திக்.. பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் கொலம்பியாவை வீழ்த்தியது சுவிஸ்!
கடைசி வரை திக்.. திக்.. பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் கொலம்பியாவை வீழ்த்தியது சுவிஸ்!
ADDED : ஜூலை 08, 2026 05:10 AM
ADDED : ஜூலை 08, 2026 05:10 AM
வான்கூவர்: உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் நாக்-அவுட் சுற்றில், கொலம்பியாவை பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் வீழ்த்தி, காலிறுதிக்கு நுழைந்தது சுவிட்சர்லாந்து. அடுத்த சுற்றில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவுடன் மோதவுள்ளதால், உலகக்கோப்பை களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ நாடுகளில் 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இதில் கனடாவின் வான்கூவர் நகரில் நடந்த பரபரப்பான நாக்-அவுட்(ரவுண்ட்-16) போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து - கொலம்பியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
கோல் இல்லை:
ஆரம்பம் முதலே இரு அணிகளும் கோல் அடிக்க கடுமையான மல்லுக்கட்டின. கொலம்பியா வீரர் புவேர்ட்டா அடித்த பந்தை சுவிஸ் கோல்கீப்பர் கிரிகோர் கோபல் அபாரமாக தடுத்தார். மறுபுறம் சுவிஸ் வீரர்களின் கோல் முயற்சிகளையும் கொலம்பியா தடுத்து நிறுத்தியது. இதனால், அதிரடி ஆட்டம் இருந்தும் வழக்கமான 90 நிமிட ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளாலும் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை.
இதையடுத்து வழங்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்திலும் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை. கொலம்பியா வீரர் லுகுமி தலையால் முட்டிய பந்து, கோல் போஸ்ட்டில் பட்டு எகிறி ரசிகர்களுக்கு 'ஹார்ட் அட்டாக்' கொடுத்தது. இறுதிவரை இரு அணிகளும் கடுமையாக போராடிய போதும், ஆட்டம் கோல் இன்றி முடிந்தது. இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீர்மானிக்க பெனால்டி ஷூட்-அவுட் முறை கொண்டு வரப்பட்டது.
கோல்கீப்பர் 'கெத்து':
ரசிகர்களின் இதயத்துடிப்பு எகிறிய பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில், சுவிஸ் கோல்கீப்பர் கிரிகோர் கோபல் 'சூப்பர் மேன்' போல செயல்பட்டு கொலம்பியாவின் குச்சோ ஹெர்னாண்டஸ் அடித்த பந்தை சாதுரியமாக தடுத்தார். கடைசி வாய்ப்பில் சுவிஸ் வீரர் ரூபன் வர்காஸ் 'கூலாக' கோல் அடிக்க, சுவிட்சர்லாந்து 4-3 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
72 ஆண்டு கனவு!
இதன் மூலம் 1954ம் ஆண்டுக்கு பின் (சுமார் 72 ஆண்டுகள் கழித்து) உலகக்கோப்பையில் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்று சுவிஸ் அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
அர்ஜென்டினாவுடன்..:
வரும் 17ம் தேதி, சனிக்கிழமை கன்சாஸ் நகரில் நடக்கவுள்ள காலிறுதிப் போட்டியில், பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் மெஸ்சியின் அர்ஜென்டினா அணியை எதிர்கொள்கிறது சுவிட்சர்லாந்து.