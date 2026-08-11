மனிதநேயத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள்: சிரியா முன்னாள் அதிபருக்கு மரண தண்டனை
மனிதநேயத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள்: சிரியா முன்னாள் அதிபருக்கு மரண தண்டனை
ADDED : ஆக 11, 2026 03:02 PM
ADDED : ஆக 11, 2026 03:02 PM
டமாஸ்கஸ்: போர் குற்றம் மற்றும் மனித உரிமை மீறலுக்கு எதிரான குற்றங்களில் சிரியா முன்னாள் அதிபர் பஷார் அல் ஆசாத்துக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிரியாவில் 54 ஆண்டுகளாக ஆசாத் குடும்பத்தினர் ஆட்சி செய்து வந்தனர். 2000ம் ஆண்டு முதல் 2024ம் ஆண்டு வரை பஷார் அல் ஆசாத் அதிபராக ஆட்சி செய்தாார். அவர் அதிபராக இருந்த போது, எதிர்ப்பாளர்களை இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்கினார். ஆட்சி அதிகாரத்துக்காக தன்னை எதிர்ப்போரை கட்டுப்படுத்தியதுடன் முழு அதிகாரத்தையும் தன் கைக்குள் வைத்திருந்தார்.
கடந்த 2011 ல் அரசுக்கு எதிராக உள்நாட்டு போர் வெடித்தது. இது மேலும் தீவிரமடைந்து 2024 ல் தீவிரம் அடைந்தது. அதே ஆண்டு, எதிர்ப்புப் படையினர் தலைநகர் டமாஸ்கசை கைப்பற்ற சிரியா அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தது. இதனையடுத்து பஷார் அல் ஆசாத், குடும்பத்துடன் ரஷ்யாவிற்கு தப்பியோடினார். கிளர்ச்சிப்படையின் அகமது அல் ஷாரா அதிபராக பதவியேற்றார்.
இந்நிலையில், உள்நாட்டு போரின் போது லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்றதாக பஷார் அல் ஆசாத்துக்கு எதிராக போர் குற்றங்கள் மற்றும் மனித நேயத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. அவர் மீதான வழக்குகள் சிரியா சிவில் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், பஷார் அல் ஆசாத்துக்கும், அவரது சகோதரர் மஹர் அல் ஆசாத்துக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சகோதரர், சிரியா ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.
ஆசாத் ஆட்சியின் போது டாரா மாகாணத்தின், அரசியல்பாதுகாப்பு பிரிவின் தலைவராக இருந்த அவரது உறவினர் அடேப் நஜிப்க்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 15 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வேண்டுமென்றே கொன்றதுடன், கொல்லும் நோக்கில் கொடுமைப்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது.