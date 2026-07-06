ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி-20 கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி-20 கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 06, 2026 07:38 PM
ADDED : ஜூலை 06, 2026 07:38 PM
புதுடில்லி: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கு ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்ட நிலையில், வைபவ்சூர்யவன்ஷி இடம்பெற்றுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே செல்லும் இந்திய அணி, 3 டி-20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. ஜூலை 23, 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் ஹராரே மைதானத்தில் இப்போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரானடி -20 தொடரில் பங்கேற்ற சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டு உள்ளார். இளம் வீரர் வைபவ் சூரியவன்ஷிக்கு ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான தொடரிலும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அணி விபரம்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்( கேப்டன்)
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
அபிசேக் சர்மா
திலக் வர்மா( துணை கேப்டன்)
இஷான் கிஷன்( விக்கெட் கீப்பர்)
ஷிவம் துபே
சூர்யவன்ஷ் ஷெட்கே
ரிங்கு சிங்
ஹர்ஸ் துபே
வரூண் சக்கரவர்த்தி
பிரின்ஸ் யாதவ்
யாஷ் தாக்கூர்
அசோக் சர்மா
மயங்க் யாதவ்
பிரப்சிம்ரன் சிங்