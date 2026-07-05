டி-20 உலக கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய பெண்கள் அணி சாம்பியன்
டி-20 உலக கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய பெண்கள் அணி சாம்பியன்
ADDED : ஜூலை 05, 2026 11:53 PM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 11:53 PM
லார்ட்ஸ்: 'டி -20' உலக கோப்பை பைனலில் அசத்திய ஆஸ்திரேலிய பெண்கள் அணி, இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
இங்கிலாந்து, வேல்சில், பெண்களுக்கான 'டி-20' உலக கோப்பை 10வது சீசன் நடந்தது. லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த பைனலில் இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. 'டாஸ்' வென்ற ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் சோபி மோலினக்ஸ், 'பீல்டிங்' தேர்வு செய்தார்.
கிம் கார்த் வீசிய முதல் ஓவரில் ஒரு பவுண்டரி அடித்த அமி ஜோன்ஸ் (6), லுாசி ஹாமில்டன் பந்தில் அவுட்டானார். அடுத்து வந்த கேப்டன் நாட் சிவர்- புருன்ட், லுாசி பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பினார். சோபி மோலினக்ஸ் பந்தில் ஒரு பவுண்டரி அடித்த டேனி வியாட்-ஹாட்ஜ் (8) நிலைக்கவில்லை. அனாபெல் வீசிய 5வது ஓவரில் 2 பவுண்டரி அடித்தார் நாட் சிவர்-புருன்ட். 'பவர்-பிளே' முடிவில் (1-6 ஓவர்) இங்கிலாந்து அணி 39/2 ரன் எடுத்திருந்தது.
ஆஷ்லி கார்ட்னர் வீசிய 9வது ஓவரில் ஒரு சிக்சர், 2 பவுண்டரி விளாசினார் அலைஸ் கேப்சி (23), சோபி மோலினக்ஸ் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். லுாசி பந்தில் ஒரு பவுண்டரி அடித்த பிரேயா கெம்ப், அனாபெல் வீசிய 15வது ஓவரில் 2 பவுண்டரி விரட்டினார். சோபி மோலினக்ஸ், கிம் கார்த் பந்தில் தலா ஒரு பவுண்டரி விளாசிய நாட் சிவர்-புருன்ட் 45 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். ஆஷ்லி கார்ட்னர் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய கெம்ப், சோபி மோலினக்ஸ் பந்தை சிக்சருக்கு பறக்கவிட்டார்.
இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 150 ரன் எடுத்தது. நாட் சிவர்-புருன்ட் (58 ரன், 5X4), பிரேயா கெம்ப் (44 ரன், 1X6, 4X4) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர். ஆஸ்திரேலியா சார்பில் கிம் கார்த், லுாசி, மோலினக்ஸ், அனாபெல் தலா ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு, ஜார்ஜியா வோல் (9) ஏமாற்றினார். பின் இணைந்த விக்கெட் கீப்பர், பெத் மூனி(64 ரன், 10X4) மற்றும் லிட்ச்பீல்ட்(58 ரன், 2X6, 6X4) அதிரடியாக ஆடி, வெற்றியை எளிதாக்கி, பின் அவுட் ஆகினர். எல்சி பெர்ரி (13) மற்றும் கார்ட்னர் (3) உதவ, 17.1 ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து, ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.