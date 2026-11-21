'இந்தியாவைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க!': அமெரிக்க மத்திய வங்கியை விளாசிய டிரம்ப்
'இந்தியாவைப் பார்த்து கத்துக்கோங்க!': அமெரிக்க மத்திய வங்கியை விளாசிய டிரம்ப்
ADDED : நவ 21, 2026 06:31 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:31 AM
வாஷிங்டன்: ‛இந்தியாவில் குறைந்த வட்டி விகிதம் இருப்பதால்தான் 7 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்ட முடிகிறது,' எனக் குறிப்பிட்டுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தி நாட்டின் வளர்ச்சியை அமெரிக்க மத்திய வங்கி சீரழிப்பதாகக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டிரம்ப், அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் நிதிக் கொள்கைகளைக் கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதங்கள் மிக அதிகமாக உள்ளன. இதற்கு நமது மத்திய வங்கி மிகவும் அரசியல்மயமாகி இருப்பதுதான் காரணம். வங்கித் தலைவரை நான் குறை சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த அமைப்பே அரசியல் ரீதியாகச் செயல்படுகிறது. நாம் எப்போதெல்லாம் சிறப்பான பொருளாதாரப் புள்ளிவிவரங்களை வெளியிடுகிறோமோ, அப்போதெல்லாம் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துகிறார்கள்.
நாட்டை அழிப்பதற்காகவே இப்படிச் செய்கிறார்கள். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும்போது, வட்டி விகிதத்தைக் குறைக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால் அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜி.டி.பி.,) 4 சதவீதத்திற்குப் பதிலாக 15 முதல் 20 சதவீதமாக உயரும். நமது கடன்களையும் மிக விரைவாக அடைத்துவிடலாம். ஆனால், இங்கே எல்லாம் தலைகீழாக நடக்கிறது.
இந்தியாவை உதாரணம் காட்டிய டிரம்ப்:
இந்தியாவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அங்கே குறைந்த வட்டி விகிதம் இருப்பதால், 7 சதவீத ஜி.டி.பி., வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளனர். நாமும் வட்டியைக் குறைத்தால், 20 சதவீத வளர்ச்சியைக் கூட எட்ட முடியும். உலகின் மற்ற நாடுகளை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்வதே அமெரிக்காதான். நம்மால்தான் பல நாடுகள் நிதி ரீதியாக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளன. அப்படியிருக்கும்போது, உலகிலேயே மிகக் குறைந்த வட்டி விகிதம் அமெரிக்காவில்தான் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பின்னணி என்ன?
பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் தலைவர் கெவின் வார்ஷ் தலைமையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டது. 2023ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வட்டி உயர்த்தப்பட்டது இதுவே முதல்முறை. ஜூலை - செப்டம்பர் காலாண்டில் அமெரிக்காவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 3.4 சதவீதமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை கடந்த செப்டம்பர் மாதம், ரிசர்வ் வங்கி தனது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் உயர்த்தி, 5.5 சதவீதமாக நிர்ணயித்தது. இருப்பினும், ஏப்ரல் - ஜூன் காலாண்டில் 7.8 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, உலகின் மிக வேகமாக வளரும் பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.