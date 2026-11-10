உக்ரைனில் அமைதியை மீட்டெடுக்க இரு தரப்பினருடனும் பேச்சு; மத்திய அரசு தகவல்
உக்ரைனில் அமைதியை மீட்டெடுக்க இரு தரப்பினருடனும் பேச்சு; மத்திய அரசு தகவல்
ADDED : நவ 10, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:22 PM
டில்லியில் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: உக்ரைனில் அமைதியை மீட்டெடுக்க இந்தியா இரு தரப்பினருடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்கள் அந்த நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரம்; இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான உறவைப் பாதிக்க வாய்ப்பில்லை.
இஸ்ரேலுடனான எங்கள் உறவு சிறப்பாக உள்ளது. அங்குள்ள மக்களுடன் எங்களுக்கு நல்ல தொடர்பு உள்ளது; இந்த உறவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அங்கு புதிய அரசு அமையவுள்ளது; நாங்கள் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, இந்த உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவோம்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பாதுகாப்பான, சுதந்திரமான, தடையற்ற கப்பல் போக்குவரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
மக்கள், கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகள் மீதான தாக்குதல்களைத் தவிர்க்க, சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருடனும் நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறோம். இதில் இந்திய கப்பல்கள் மற்றும் இந்திய மாலுமிகளும் அடங்குவர். இவ்வாறு ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறினார்.