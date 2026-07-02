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கத்தாரில் ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தை சுமுகம்; அமெரிக்க துணை அதிபர் தகவல்

கத்தாரில் ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தை சுமுகம்; அமெரிக்க துணை அதிபர் தகவல்

ADDED : ஜூலை 02, 2026 07:28 AM

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ADDED : ஜூலை 02, 2026 07:28 AM

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வாஷிங்டன்: கத்தார் நாட்டில் ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜேடி வான்ஸ் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் கூறியதாவது: கத்தார் நாட்டின் தோஹாவில் ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாக நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்காவுக்கு சாதகமாக முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப அளவிலான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

அணுசக்தி விவகாரம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் விரைவில் துவங்க உள்ளது. இது மிகவும் ஆரம்பக்கட்டம் தான், ஆனால் பேச்சுவார்த்தைகள் நன்றாகச் சென்று கொண்டு இருக்கின்றன. பேச்சுவார்த்தை யாளர்கள் தோஹாவில் ஈரானியர்கள், கத்தார் நாட்டினர் மற்றும் பிறருடன் அமர்ந்து, முக்கிய பேச்சு நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் பலவீனத்தால் அல்ல, மாறாக பலத்தால் சாத்தியமானது. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் எப்போதாவது ஈரான் மீது குண்டுகளை வீசச் சொன்னால், அது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகத்தான் இருக்கும். இவ்வாறு ஜேடி வான்ஸ் கூறினார்.

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