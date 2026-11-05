லிங்க மலையில் கார்த்திகை தினத்தில் கிறிஸ்துவ ஜெப கூட்டம் நடத்த திட்டம்?: தமிழக பா.ஜ., கடும் கண்டனம்
லிங்க மலையில் கார்த்திகை தினத்தில் கிறிஸ்துவ ஜெப கூட்டம் நடத்த திட்டம்?: தமிழக பா.ஜ., கடும் கண்டனம்
ADDED : நவ 05, 2026 05:50 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:50 AM
சென்னை: 'புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில், சிவன் கோவில் அமைந்துள்ள லிங்கமலையில், கிறிஸ்துவ ஜெபக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பது, கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது' என, பா.ஜ., தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மலம்பட்டி அருகே லிங்கமலையில், 400 ஆண்டு பழமையான சிவன் கோவில் உள்ளது. அங்கு, சட்டவிரோதமாக வைக்கப்பட்டுள்ள சிலுவை அருகே, ஆர்.டி.ஓ., தடையை மீறி, வரும் 24ம் தேதி, 'மகா கார்த்திகை' தீபத்தன்று, கிறிஸ்துவ ஜெபக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டு உள்ளனர்.
இதை தட்டிக்கேட்ட, ஹிந்து பக்தர் மாரிமுத்து, கொடூரமாக தாக்கப்பட்டது, கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது. அரிய கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், நந்தி சிலை என சோழர் கால வரலாற்றுச் சான்றுகள் நிறைந்த லிங்கமலையில், கிறிஸ்துவ ஜெபக்கூட்டம் நடத்த, துணிச்சல் வந்தது எப்படி?
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது, தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதைத் திட்டமிட்டு தடுக்கும், இந்த த.வெ.க., ஆட்சியில், ஹிந்துக்கள் உரிமையில் கை வைத்தால், யார் கேட்பர் என்ற துணிச்சலா? முதல்வர் தொடங்கி சபாநாயகர், அமைச்சர்கள் வரை, கிறிஸ்துவர்களாக இருப்பதாலா?
'அனைவருக்குமான ஆட்சி' என்பதை வார்த்தைகளால் மட்டும் சொல்லாமல், செயலிலும், முதல்வர் விஜய் பின்பற்ற வேண்டும். ஹிந்துக்களின் உரிமைகளை, பாதுகாக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.