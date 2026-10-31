உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை; தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
முதல்வரின் அறிவிப்பின்படி, அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 60 சதவீதம் ஆக உள்ள அகவிலைப்படி ஜூலை 1ம் தேதி முதல் முன் தேதியிட்டு 63 சதவீதம் ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். அகவிலைப்படி உயர்வால் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோர் பயன் பெறுவர்.
புதிய அகவிலைப்படி உயர்வால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசுக்கு ரூ.1858 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்.
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்காக முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிவிப்பு; உயர்ந்தது 3% அகவிலைப்படி
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்காக முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிவிப்பு; உயர்ந்தது 3% அகவிலைப்படி
ADDED : அக் 31, 2026 04:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:18 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை; தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
முதல்வரின் அறிவிப்பின்படி, அரசு அலுவலர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 60 சதவீதம் ஆக உள்ள அகவிலைப்படி ஜூலை 1ம் தேதி முதல் முன் தேதியிட்டு 63 சதவீதம் ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். அகவிலைப்படி உயர்வால் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோர் பயன் பெறுவர்.
புதிய அகவிலைப்படி உயர்வால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசுக்கு ரூ.1858 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும்.