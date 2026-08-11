தென்பெண்ணையாறு நீர் பங்கீடு தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்
தென்பெண்ணையாறு நீர் பங்கீடு தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்
ADDED : ஆக 11, 2026 10:20 PM
ADDED : ஆக 11, 2026 10:20 PM
டில்லி சிறப்பு நிருபர்
'தென்பெண்ணையாறு நீர் பங்கீட்டு பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் புதிய தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும். பயன்பாட்டில் இல்லாத மகதாயி நீர் தகராறு தீர்ப்பாயத்திடம் வழக்கை ஒப்படைக்கக் கூடாது' என கோரி, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம், கோலார் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தி துர்கா மலையில் உற்பத்தியாகி, தமிழகத்தின் கடலுார் வழியாக வங்கக்கடலில் கலக்கிறது தென்பெண்ணையாறு. 350 கி.மீ., நீளமுள்ள இந்த ஆற்றின் பெரும்பகுதி தமிழகத்தில் பாய்கிறது.தென்பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே, கோலார் மாவட்டத்தில் உள்ள 'யார்கோல்' என்ற பகுதியில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட நடவடிக்கை எடுத்தது. இதை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு முறையிட்டது.
இதை தொடர்ந்து, 'இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, மூன்று மாதங்களுக்குள் தனி தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும்' என, கடந்த பிப்., 2ல் மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.இந்நிலையில், தென்பெண்ணையாறு பிரச்னைக்கு தீர்வு காண புதிய தீர்ப்பாயம் அமைப்பதற்கு பதில், பயன்பாட்டில் இல்லாத மகதாயி நீர் தகராறு தீர்ப்பாயத்திடம் இவ்வழக்கை ஒப்படைக்க, மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரியது.
இம்மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், இது தொடர்பாக தமிழகம் மற்றும் கர்நாடக மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையில், தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் புதிய தீர்ப்பாயம் அமைக்க வேண்டும். மகதாயி நீர் தகராறு தீர்ப்பாயத்திடம் வழக்கை ஒப்படைக்கக் கூடாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.