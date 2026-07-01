கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த மருத்துவ கல்லுாரிகள்; விசாரணை நடத்த குழு அமைத்தது தமிழக அரசு
கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்த மருத்துவ கல்லுாரிகள்; விசாரணை நடத்த குழு அமைத்தது தமிழக அரசு
ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:16 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 05:16 AM
சென்னை: ''மருத்துவ படிப்புகளுக்கு, அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட , கூடுதலாக வசூலித்த ஐந்து மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் விசாரணை நடத்த, குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது,'' என, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி தெரிவித்தார்.
தமிழக மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ்., - பி.டி.எஸ்., இடங்களுக்கான கட்டணங்களை அரசு நிர்ணயிக்கிறது. அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் எம்.பி.பி.எஸ்., படிப்பிற்கு, ஆண்டுக்கு 18,073; பி.டி.எஸ்., படிப்புக்கு 16,073 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ்., படிப்பில், அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 4.35 லட்சம் முதல், 5.40 லட்சம் வரை, நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கு 15 லட்சம் முதல் 16.20 லட்சம் ரூபாய் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பி.டி.எஸ்., படிப்பில் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 2.50 லட்சம்; நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலிக்கலாம். இது தவிர, விடுதி கட்டணம், போக்குவரத்து, உணவு கட்டணம் ஆகியவையும், அரசு நிர்ணயித்த அளவீட்டில் இருப்பதுடன், இது குறித்து இணைய தளத்தில் வெளியிட வேண்டும்.
அத்துடன், தேசிய மருத்துவ ஆணையம், 'மருத்துவ மாணவர்களுக்கு நான்கரை ஆண்டுகள் மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும்; பயிற்சி காலத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது' என தெரிவித்து உள்ளது.
இவற்றை மீறி, பெரும்பாலான தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகள், கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்து வருவதாக தொடர் புகார்கள் எழுந்தன. அதன் அடிப்படையில், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகம் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளது.
இது குறித்து, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி கூறியதாவது: ஐந்து தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகள் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்ததாக புகார்கள் வந்துள்ளன. அவற்றை விசாரிக்க, அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளின் முதல்வர்கள் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அக்குழு ஒரு வாரத்தில் அறிக்கை அளிக்க உள்ளது. அதில், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப் பட்டது உறுதியானால், சம்பந்தப்பட்ட கல்லுாரிகள் மீது, உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.