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பசு வதை தடை உத்தரவுக்கு தமிழக அரசு எதிர்ப்பு; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு

பசு வதை தடை உத்தரவுக்கு தமிழக அரசு எதிர்ப்பு; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு

ADDED : ஜூலை 01, 2026 12:39 AM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 12:39 AM

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- டில்லி சிறப்பு நிருபர் -

'தமிழகத்தில் பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பொது இடங்களில் பசுக்கள் அல்லது கன்றுக்குட்டிகளை வதைக்கக் கூடாது' என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக, தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.

கோவை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஹிந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகி சூர்யா பிரசாந்த், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பசுவதை தொடர்பாக கடந்த மே 27ல் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தார். நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் வி.லட்சுமி நாராயணன் அடங்கிய விடுமுறைக்கால அமர்வு இந்த மனுவை விசாரித்தது.

அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டோ அல்லது வேறு நாட்களிலோ தமிழகத்தில் பசுக்கள் அல்லது கன்றுக்குட்டிகளை வதைக்கக் கூடாது. தற்காலிக கொட்டகைகளை அமைத்து, பொது இடங்களை வதை கூடங்களாக அறிவிக்க காவல்துறைக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை.

அறிவுறுத்தல்


சட்டத்தின்படி விலங்குகளை வதைப்பதாக இருந்தால், அவை உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, முறையான உரிமம் பெற்ற இறைச்சி கூடங்களில் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும்.

பக்ரீத் பண்டிகையின் போது பசுக்களை மட்டுமே பலியிட வேண்டும் என்பது முஸ்லிம் மதக்கோட்பாடுகளில் கட்டாயமாக்கப்படவில்லை. பிற விலங்குகளையும் பலியிட முடியும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இந்த தடை அமலில் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு தமிழக தலைமை செயலருக்கும் உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழக அரசு தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது.

கொந்தளிப்பு


ஏற்கனவே, திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு மேல்முறையீடு செய்திருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது பசுவதை விவகாரத்திலும் அரசு மேல்முறையீடு செய்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்திலும், ஹிந்து அமைப்புகள் மத்தியிலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

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