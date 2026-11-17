திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை
UPDATED : நவ 17, 2026 09:50 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:04 PM
UPDATED : நவ 17, 2026 09:50 PM ADDED : நவ 17, 2026 04:04 PM
-சிறப்பு நிருபர்-
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் துாணில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம் என, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார். கல் துாணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால், மத மோதல்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறி, தமிழக அரசு இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்திலேயே கடந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தமிழக அரசு மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், சி.ஐ.எஸ்.எப்., எனப்படும், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்புடன் மனுதாரர்கள் 10 பேருடன் சென்று, மலையில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது.
இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் எம்.பஞ்சோலி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
தமிழக அரசு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா முன்வைத்த வாதம்:
திருப்பரங்குன்றம் மலைபடிக்கட்டு, நெல்லித்தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகள் தர்காவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரக்கூடியவை என கடந்த 1923ல் வழங்கிய இறுதி தீர்ப்பில் தெளிவாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததும், இது தொடர்பான வழக்குகளை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றங்களும், இந்த தீர்ப்பை உறுதி செய்துள்ளன. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோவிலில் தீபம் ஏற்றுவது என்பது 150 ஆண்டுகால வரலாறு. தீபம் ஏற்றி வரும் அர்ச்சகர் குழு கூட, 'தீபத்துாண்' என்ற விஷயத்தை ஏற்கவில்லை.
உச்சிப் பிள்ளையார் கோவிலில் வழக்கமான இடத்திலேயே தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதே அர்ச்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது. இது ஹிந்து மதம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல; முஸ்லிம்களின் மத வழிபாட்டு உரிமையும் அடங்கியது. கடந்த 150 ஆண்டுகளாக தீபத்துாண் என கூறப்படும் இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. குறிப்பிட்ட இடத்தில் தான் தீபம் ஏற்றுவோம் என மனுதாரர்கள் கூறினால், அதற்கான ஆதாரங்களை அவர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கார்த்திகை தீப பெருவிழா இன்னும் சில தினங்களில் நடக்கவுள்ளது. எனவே, தேவையற்ற தொந்தரவுகளை தவிர்க்க, சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். மலை மீது தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி தாக்கல் செய்த அனைத்து மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் வாதிட்டார்.
மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வாதிடுகையில், 'திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் உள்ள தீபத்துாணில் விளக்கு ஏற்றுவது என்பது மிகவும் சாதாரணமான ஒரு நடைமுறை. பஞ்சுத் திரியில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளது. இதற்காக தொல்லியல் துறையிடம் சிறப்பு அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை' என, வாதிட்டனர்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், வழக்கு தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகைப்பட ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்தனர். இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்தனர். இவ்வழக்கில் இடைக்கால உத்தரவு நாளை( நவம்பர் 18) பிறப்பிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.