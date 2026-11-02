ஆந்திராவுக்கு 500 மின்வாரிய ஊழியர்களை அனுப்பி வைத்தது தமிழக அரசு; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
ஆந்திராவுக்கு 500 மின்வாரிய ஊழியர்களை அனுப்பி வைத்தது தமிழக அரசு; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
UPDATED : நவ 02, 2026 02:57 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:56 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 02:57 PM ADDED : நவ 02, 2026 02:56 PM
சென்னையில் மின்சாரத்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அளித்த பேட்டி: முரசு புயல் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளுவதற்காக, ஆந்திரா மின்வாரிய உதவிகளை கோரியுள்ளது. தேவையான உதவியை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டு உள்ளார். தமிழகத்தில் மின் பணிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் ஆந்திரா செல்லும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
முதல் கட்டமாக, முரசு புயல் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளவதற்காக தமிழகத்தில் இருந்து 500 மின் வாரிய பணியாளர்கள் ஆந்திராவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டை மாநிலம் என்ற அடிப்படையில் ஆந்திராவிற்கு உதவி செய்துள்ளோம். வட கிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழகத்திலும் மீட்பு குழு தயார் நிலையில் உள்ளன. ரூ.41க்கு மின்சார கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக தவறான செய்திகள் பரப்பப்படுகிறது. இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
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