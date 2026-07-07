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ரூ.1000 கோடி முதலீடு; ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்

ரூ.1000 கோடி முதலீடு; ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்

24

ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:40 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:40 PM

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நமது நிருபர்

ரூ.1000 கோடி முதலீட்டில் 1000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அளிக்கும் வகையில் விரிவாக்கத்திட்டம் தொடங்குவது தொடர்பாக ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்துக்கும், தமிழக அரசுக்கும் இடையே இன்று (ஜூலை 07) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: 1000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 1000 நபர்களுக்கு உயர்தர தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் போரூரில் உள்ள ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கத் திட்டம் மற்றும் செங்கல்பட்டில் உள்ள ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இந்தியா நிறுவனத்தின் உற்பத்தி விரிவாக்கத் திட்டம் ஆகிய திட்டங்களுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்மூலம் 1000 உயர்தர தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது. சென்னை தலைமை செயலகத்தில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் போது தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், ஹிட்டாச்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வேணு நுகரி, ஹிட்டாச்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைமை வளர்ச்சி அலுவலர் கார்த்திக் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.

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