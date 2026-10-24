அப்டேட் செய்யப்படாத தமிழக அரசு இணையதளம்; அரசாணைகள் மறைப்பு
அப்டேட் செய்யப்படாத தமிழக அரசு இணையதளம்; அரசாணைகள் மறைப்பு
ADDED : அக் 24, 2026 05:41 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:41 AM
சென்னை: தமிழக அரசின் இணையதளம், 'அப்டேட்' செய்யப்படாமல் இயங்குவதால், பார்வையிடும் பொது மக்கள் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகின்றனர்.
தமிழக அரசுக்கு, tn.gov.in என்ற இணையதளம் உள்ளது. தேசிய தகவலியல் மையம் வாயிலாக, இந்த இணையதளம் பராமரிக்கப்படுகிறது. அமைச்சரவை, அரசு துறைகள், துறை தலைமை அலுவலகங்கள், மாவட்ட கலெக்டர்கள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் இடம்பெற்று உள்ளன.
சட்டசபையில் அரசின் பட்ஜெட் அறிவிப்புகள், கொள்கை விளக்க குறிப்புகள், துறை வாரியாக அமைச்சர்களின் அறிவிப்புகள் உள்ளிட்டவையும் இடம்பெற்று இருக்கும். இது மட்டுமின்றி, நாள்தோறும் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டங்கள் தொடர்பான செய்திகள், புகைப்படங்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
அரசாணைகளும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். இதை பார்த்து, அரசின் செயல்பாடுகளை பலரும் தெரிந்து கொள்வர். திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததற்கான ஆதாரமாக அவை இருக்கும். ஆனால், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக, தமிழக அரசின் இணையதளம் முறையாக இயங்கவில்லை. பல தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ளன. வேளாண் துறை செயலராக இருந்த சங்கர் மாற்றப்பட்டு, மாதங்கள் ஆகி விட்டன. ஆனால், வேளாண் துறை செயலராக அவர் பணியில் இருப்பதாக, இணையதளத்தில் உள்ளது.
த.வெ.க., அரசு வெளிப்படை தன்மையுடன் இயங்கும் என, பங்கேற்கும் கூட்டங்களில் எல்லாம் முதல்வர் விஜய் கூறி வருகிறார். சட்டசபையில் பட்ஜெட் மற்றும் மானிய கோரிக்கை தாக்கலுக்கு பின், பல துறைகள் வாயிலாக திட்டங்களை நிறைவேற்றும் வகையில், அரசாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், பல்வேறு வாரியங்கள், தீர்ப்பாயம், ஆணையம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால், இதுகுறித்த தகவல்கள், இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவது இல்லை.
பல தகவல்கள் ரகசியமாகவே கையாளப்பட்டு வருகின்றன. முதல்வர் விஜய் கூறியபடி, அரசின் செயல்பாடுகள் வெளிப்படை தன்மையுடன் இல்லாததால், இணையதளத்தை பார்வையிடும் பொது மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர். அரசு தலைமையின் அனுமதி கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்தால், தொடர்புடைய துறைகளில் இருந்து அரசாணை குறித்த விபரங்கள், முறையாக தேசிய தகவலியல் மையத்திற்கு அனுப்பப்படுவதில்லை என, இதற்கு காரணம் கூறப்படுகிறது.