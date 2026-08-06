தமிழக அரசின் மானிய செலவு ரூ.1.74 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு
தமிழக அரசின் மானிய செலவு ரூ.1.74 லட்சம் கோடியாக அதிகரிப்பு
ADDED : ஆக 06, 2026 06:56 PM
ADDED : ஆக 06, 2026 06:56 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பயிர் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட திட்டங்களால், அரசின் மானியச் செலவு, இந்தாண்டில், 1.74 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என, மதிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இதில், 18,860 கோடி ரூபாயுடன், இலவச மின்சாரம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும், 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. குடிசை வீடுகள், விவசாயத்திற்கு முழுதுமாக இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. ரேஷன் கடைகளில் மானிய விலையில் உணவு பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.அரசு பஸ்சில் மகளிருக்கு இலவச சேவை வழங்கப்படுகிறது. மகளிருக்கு மாதம், 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
முதல்வராக பொறுப்பேற்ற விஜய், வீடுகளுக்கு, 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் முதல் கையெழுத்திட்டார்.இந்தாண்டில், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பயிர் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட காரணங்களால், அரசின் மானிய மற்றும் இலவச திட்டங்களுக்கான செலவு, 1.74 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், இலவச மின்சார செலவு, 18,860 கோடி ரூபாயுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
உணவு மானியம், 14,830 கோடி ரூபாயாகவும், மகளிர், மாணவர் இலவச பஸ் பயணத்திற்கான மானியம், 7,675 கோடி ரூபாயாகவும், சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களுக்கான மானிய செலவு, 5,432 கோடி ரூபாயாவும் இருக்கும் என தெரிகிறது.இது குறித்து, அரசு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் மகளிர் உரிமை தொகை, இலவச பஸ் திட்டங்களால் அரசின் செலவு அதிகரித்துள்ளது. இந்தாண்டில், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பயிர் கடன் தள்ளுபடி, குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் போன்றவற்றால், மானியம் மற்றும் உதவி தொகைகளுக்கான செலவு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்தாண்டில் இந்த வகையிலான செலவு, 1.74 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என, மதிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இது, கடந்த ஆண்டில், 1.56 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இந்தாண்டில் மட்டும், 18,000 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக அதிகரிக்கும் என, மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.