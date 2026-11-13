டில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தார் தமிழக கவர்னர் அர்லேக்கர்!
டில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தார் தமிழக கவர்னர் அர்லேக்கர்!
UPDATED : நவ 13, 2026 04:25 PM
ADDED : நவ 13, 2026 08:41 AM
UPDATED : நவ 13, 2026 04:25 PM ADDED : நவ 13, 2026 08:41 AM
-நமது டில்லி நிருபர்-
தமிழக கவர்னர் அர்லேகர் சென்னையில் இருந்து இன்று (நவம்பர் 13) காலை 7 மணிக்கு டில்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார். அவர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசினார். தமிழகத்தின் தற்போதை நிர்வாக நிலவரம், அரசியல் சூழல், சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளிட்ட முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து இருவரும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக ஆலோசனை நடத்தியதாக டில்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பான அறிக்கையை கவர்னர் தரப்பிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டிருந்த நிலையில், இந்தச் சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. டில்லி பயணத்தை முடித்து கொண்டு நவம்பர் 15ம் தேதி மாலை கவர்னர் அர்லேக்கர் சென்னை திரும்புகிறார். கடந்த வாரம் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, துணை ஜனாதிபதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் பிரதமர் மோடி ஆகியோரை அர்லேக்கர் சந்தித்து பேசியிருந்தார்.