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நமது நிருபர்
திருச்சி மாவட்டம் நவகிநத்துப்பட்டியில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க அரசு தரப்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
விசாரித்த நீதிபதிகள், ''தமிழகத்தில் ஏற்கனவே போதிய எண்ணிக்கையில் டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன.
இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பொதுநலன் கருதி புதிய டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க கூடாது'' என உத்தரவிட்டனர்.
தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கத் தடை விதித்து வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்தனர்.
தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கத் தடை; ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு
தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கத் தடை; ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவு
ADDED : நவ 18, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:06 PM
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நமது நிருபர்
திருச்சி மாவட்டம் நவகிநத்துப்பட்டியில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க அரசு தரப்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
விசாரித்த நீதிபதிகள், ''தமிழகத்தில் ஏற்கனவே போதிய எண்ணிக்கையில் டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன.
இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பொதுநலன் கருதி புதிய டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க கூடாது'' என உத்தரவிட்டனர்.
தமிழகத்தில் புதிதாக டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கத் தடை விதித்து வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்தனர்.