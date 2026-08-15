தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழக பிரதிநிதித்துவம் கூடும்; அர்ஜுன் சம்பத்

﻿ தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழக பிரதிநிதித்துவம் கூடும்; அர்ஜுன் சம்பத்

﻿ தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழக பிரதிநிதித்துவம் கூடும்; அர்ஜுன் சம்பத்

6

ADDED : ஆக 15, 2026 06:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

6

ADDED : ஆக 15, 2026 06:44 PM

6
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழக பிரதிநிதித்துவம் கூடும் என ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து அர்ஜுன் சம்பத் கூறியதாவது: லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தமிழகத்தில் தற்போது உள்ள 39 தொகுதிகள், 59 ஆக உயரும். இதன் மூலம் தமிழகத்துக்கு கூடுதல் பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும். தொகுதி மறுவரையறை குறித்து சில அரசியல் கட்சிகள் தவறான கருத்துகளை பரப்பி வருகின்றன. காலப்போக்கில் அதன் நன்மைகளை அனைத்து கட்சிகளும் உணர்ந்து ஆதரிக்கும் நிலை ஏற்படும்.

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாடு பல்வேறு துறைகளில் முன்னேறி வருகிறது. எத்தனால் கலந்த எரிபொருள் பயன்பாடு, சூரிய ஆற்றல் திட்டங்கள், ராணுவ வளர்ச்சி ஆகியவை, நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

2047ம் ஆண்டு சுதந்திரத்தின் நுாற்றாண்டை இந்தியா கொண்டாடும்போது, நாடு வல்லரசாக மாறும். அதற்கு அனைவரும் அர்ப்பணிப்புடன் உழைக்க உறுதி ஏற்க வேண்டும். இவ்வாறு அர்ஜுன் சம்பத் கூறினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us