உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
-நமது நிருபர்-
புதுச்சேரி அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரி வங்கி கணக்கிலிருந்து, 8.85 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ் உள்ள பல்வேறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகளில் இருந்து, 22 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அரசு பணம் டிஜிட்டல் மோசடி செய்யப்பட்டது.
தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பண பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தும் இணையதளத்தை, 'ஹேக்' செய்து மோசடி செய்த நபர்கள் குறித்து, இரண்டு தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். இந்த வழக்கில் சென்னையில் வைத்து 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மேலும் 4 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை நிதி ரூ.22 கோடி சைபர் திருட்டு; 7 பேர் கைது
தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை நிதி ரூ.22 கோடி சைபர் திருட்டு; 7 பேர் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 10:34 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:34 AM
அ நிறம் | அளவு
-நமது நிருபர்-
புதுச்சேரி அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரி வங்கி கணக்கிலிருந்து, 8.85 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ் உள்ள பல்வேறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகளில் இருந்து, 22 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அரசு பணம் டிஜிட்டல் மோசடி செய்யப்பட்டது.
தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பண பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தும் இணையதளத்தை, 'ஹேக்' செய்து மோசடி செய்த நபர்கள் குறித்து, இரண்டு தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். இந்த வழக்கில் சென்னையில் வைத்து 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மேலும் 4 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.