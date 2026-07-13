போதை பொருள் ஒழிப்பில் தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம்
போதை பொருள் ஒழிப்பில் தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும்: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு மாநாட்டில் தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:17 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:17 AM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, ஆச்சிப்பட்டியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில், 'போதையில்லா தமிழகம்' விழிப்புணர்வு மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
போதைக்கெதிரான நமது இயக்கத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஜூலை மாதம், 'ஒயிட் பேண்ட்' மாதமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
இம்மாதத்தில், 'நான் ஒரு போதும் போதைப்பொருளை பயன்படுத்த மாட்டேன்; மற்றவர் களையும் போதைப்பொருளை பயன்படுத்துவதில் இருந்து காப்பேன்' என உறுதியோடு செயல்படுவோம். தமிழகத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள், ஆன்மிக வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மட்டுமே செயல்படுவதாக கூறி அவை மூடப்பட்டன.
தமிழக அரசு மீண்டும் ஒரு முறை ஆய்வு செய்து இது போன்ற டாஸ்மாக் கடைகளை உடனடியாக மூட வேண்டும்.
பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி துறைகளில் போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு குழுக்களை கண்டறிந்து, அரசு உயர்கல்விதுறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும்.
போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு குழுக்கள் இல்லாத பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிகளில், அடுத்த 3 மாதங்களில் உருவாக்க வேண்டும். தொழிலாளர்கள் காலை நேரத்திலேயே மதுபானம் அருந்தும் நிலையைத் தடுக்க கள்ளச்சந்தை மதுபான விற்பனையை தடுக்க வேண்டும்.
எப்.எல்.2 மதுபானக் கடைகள் செயல்பாட்டு வரம்புகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்து, விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இனி புதிய எப்.எல்.2 உரிமங்கள் எதையும் வழங்கக்கூடாது மாவட்ட ம்தோறும் போதைத்தடுப்புக்குழுக்களை உருவாக்கி, கல்வி நிறுவனங்களில் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வுக் கல்வியை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும்.
அரசு - தனியார் கூட்டமைப்புகளை உருவாக்கி, மறுவாழ்வு பெற்றவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கித் தர வேண்டும்.
ஐந்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டை போதைப்பொருள் ஒழிப்பில் தேசிய முன்னோடி மாநிலமாக மாற்ற, தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.