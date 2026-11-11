தேசபக்தியால் நாடு ஒன்றுபட்டு இருக்கும்போது தமிழகம் விதிவிலக்காக மாறிவிடக் கூடாது; துணை ஜனாதிபதி
தேசபக்தியால் நாடு ஒன்றுபட்டு இருக்கும்போது தமிழகம் விதிவிலக்காக மாறிவிடக் கூடாது; துணை ஜனாதிபதி
ADDED : நவ 11, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 11, 2026 09:29 PM
துாத்துக்குடி: ''நாடு தேசபக்தி உணர்வால் ஒன்றுபட்டு இருக்கும் போது, அதில் இருந்து தமிழகம் விதிவிலக்காக மாறிவிடக் கூடாது,'' என, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார்.
துாத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் கல்லுாரியில் நடந்த பவள விழா மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற அவர் பேசியதாவது:
காலத்தின் போக்கில் பலர் நினைப்பதை போல, தமிழகத்தில் தேசிய உணர்வு அழிந்துவிட்டதா என்று கேட்டால், என்னுடைய பதில் நிச்சயமாக இல்லை என்பது தான். இந்த மண்ணை விட்டு ஒரு போதும் அது மாறாது; மறையாது என்பதுதான் என் ஆழமான நம்பிக்கை.
இந்த தேசம் ஒருமைப்பட்ட தேசமாக, மகத்தான தேசமாக இருக்கும் போது தான், நம் தமிழின் பெருமையும் பாதுகாக்கப்படும். இந்த தேசம் ஒரே தேசபக்தி உணர்வால் ஒன்றுபட்டிருக்கிறது; அதிலிருந்து தமிழகம் விதிவிலக்காக மாறிவிடக்கூடாது.
மாணவர்கள் தேசிய உணர்வை தமிழ் மண்ணில் மீண்டும் வலுப்படுத்த வேண்டும். தேசிய உணர்வால் தான் நம் தமிழை பாதுகாக்க முடியும். தேசிய உணர்வுதான் தமிழகத்தின் பெருமையை காத்து நிற்க முடியும். எந்த சூழ்நிலையிலும், யாரிடத்திலும் இழிவுக்கு ஆளாகாத ஒரு தமிழகத்தை உருவாக்கிக் காட்டவும், தேசிய உணர்வு தான் துணை நிற்கும்.
நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநில மக்களின் கலாசாரங்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு காரணம், இந்த தேசம் ஒன்றுபட்டு நிற்கின்ற ஒரு வலிமையான தேசமாக இருப்பது தான். மோடி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன், நம் நாட்டில், 770 பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது 1,200 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக வ.உ.சி., கல்லுாரியில் 1975 - 78 வரை தன்னுடன் படித்தவர்களுடன் வகுப்பறையில் அமர்ந்து, துணை ஜனாதிபதி கலந்துரையாடினார்.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை: சி.பி.ஆர்., பெருமிதம்
தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின், 105வது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்ற, துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசியதாவது:
நரேந்திர மோடி பிரதமர் பொறுப்பேற்ற போது, உலக பொருளாதார அரங்கில் இந்தியா எந்த நிலையில் இருந்தது என்பதை பலரும் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால், இந்தியா மகத்தான வளர்ச்சியை அடைய வேண்டும்; வளர்ச்சியடைந்த பாரதமாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்ற தொலைநோக்கு பார்வையை அவர் முன்வைத்தார்.
அதனால், பொருளாதாரத்தில் உலக அளவில் நான்காவது இடத்தை எட்டியுள்ள இந்தியா, விரைவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும். அனைத்து தரப்பினருக்குமான வங்கியாக தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி தன்னை வளர்த்துக்கொண்டிருப்பது உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது.
அடுத்த 50 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் தனியார் வங்கிகளில் முதன்மையான வங்கியாக தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி உருவெடுக்க வேண்டும் என்ற இலக்கை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.