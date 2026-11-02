தவெக ஆட்சியில் தமிழகம் பேரழிவை சந்திக்கும்; சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
தவெக ஆட்சியில் தமிழகம் பேரழிவை சந்திக்கும்; சொல்கிறார் ஸ்டாலின்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 11:59 AM
UPDATED : நவ 02, 2026 12:41 PM ADDED : நவ 02, 2026 11:59 AM
சென்னை: தவெக ஆட்சியில் தமிழக அரசின் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியடைந்து விட்டதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; காலையில் கடந்து வந்த இரு செய்திகள்:
1) ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சியில் தேசிய சராசரிக்கும் கீழே தவெக ஆட்சியில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2) தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய ரூ.1,614 கோடி கொரிய முதலீடுகள் தவெக அரசின் அலட்சியத்தால் ஆந்திராவுக்குச் சென்றுவிட்டன. முதலீடுகளை ஈர்த்து தமிழகத்திற்குப் பெருமை சேர்த்த 'தமிழகத்தின் வழிகாட்டி' என்ற அமைப்பே இந்த ஆட்சியில் தனிநபர்களின் 'ஈகோ'வுக்கு காவு கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது.
எல்லாத் துறைகளிலும் இவ்வளவு வேகமாக 'ரிவர்ஸ் கியரில்' செல்வது எப்படி என இவர்களிடம்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுவெல்லாம் என்னவென்றே புரியாத, தெரியாத நம் முதல்வரோ, இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தொகுதிகளில் கையசைத்து 'ஷோ' காட்டக் கிளம்பிவிட்டார்.
தவெக ஆட்சியில் தமிழகம் பேரழிவை சந்திக்கும். கடினமான காலங்களை சந்திக்க மக்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும், இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.