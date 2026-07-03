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அமெரிக்காவில் தமிழ் அமைப்பு மாநாடு: இன்று அண்ணாமலை, ஸ்ரீதர் வேம்பு சிறப்புரை

அமெரிக்காவில் தமிழ் அமைப்பு மாநாடு: இன்று அண்ணாமலை, ஸ்ரீதர் வேம்பு சிறப்புரை

ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:35 AM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 07:35 AM

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நமது நிருபர்

வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை (பெட்னா) சார்பில் இன்று ஜூலை 3ம் தேதி நியூ ஜெர்சியில் நடக்கும் தமிழ் விழாவில், 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை, ஸோஹோ தலைமை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றுகின்றனர்.

வட அமெரிக்காவில் உள்ள தமிழ் சங்கங்களை இணைக்கும் '' வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவை(FETNA) வும் நியூ ஜெர்சி தமிழ்ப் பேரவையும் இணைந்து பேரவையின் 39 வது தமிழ் விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன.

நியூஜெர்சியில் உள்ள நியூஜெர்சி கன்வென்சன் மற்றும் எக்ஸ்போசிசன் மையத்தில் நேற்று (ஜூலை 02) இந்த விழா துவங்கியது. இன்று (ஜூலை 3), நாளை (ஜூலை 4) ஆகிய நாட்களிலும் இவ்விழா நடக்க உள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த பல்வேறு பிரபலங்கள் இந்நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிறுவனரான அண்ணாமலை இன்று ஜூலை 3ல் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். இந்திய நேரப்படி, நாளை ஜூலை 4ம் தேதி அதிகாலை இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது. முன்னதாக, ஸோஹோ தலைமை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு உரை நிகழ்த்துகிறார்.

இன்று ஜூலை 3ம் தேதி நடக்கும் நிகழ்வுகள்:

* தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

* அமெரிக்க தேசிய கீதம்

* மங்கல இசை

* குத்து விளக்கு ஏற்றுதல்

* வரவேற்புரை; விஜய் மணிவேல் தலைவர் - வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை

* வரவேற்புரை; சக்தி பிச்சைமணி தலைவர் - நியூசெர்சி தமிழ்ப் பேரவை

* உரை; பேரவை விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் சசிகுமார் ரங்கநாதன்

* ஒரு சிற்பியும் - இராசேந்திர சோழனும் : ஒரு காலப்பயணியின் சோழ தரிசனம்

* சிலம்பின் வரலாறும் கடல்கடந்த தமிழ் முழக்கமும்

* அறத்தின் கொண்டாட்டம் — திருக்குறள் மற்றும் ஆத்திசூடியின் கவித்துவக் கூடல்

* ஈழத்தில் எமது பொழுதுகள் - நாடகம்

* பாண்டியர் வரலாறு — தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன்

* தமிழ்க் கல்வியின் சிறப்பு — நாடகம்

* புயல் தாண்டிய விடியல் — நடனம்

* ஆளப்போறான் தமிழன் — நடனம்

* திரை நட்சத்திர நேரம் - திரை ஆளுமைகளின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

* 'அமெரிக்கத் தமிழர் முன்னோடிகள்' விருதுகள்

சிறப்பு விருந்தினர்களின் உரை


* முருகானந்தம்— உலக சமுதாய சேவா சங்கம்

* ஶ்ரீதர் வேம்பு — நிறுவனத் தலைவர், ஸோகோ நிறுவனம்

* கே.சி.வீரமணி

* தமிழ்மொழி வளர்ச்சியும், தமிழர் பண்பாடும் : கோ. விசுவநாதன்- வேலூர் தொழில் நுட்ப பல்கலைக்கழக நிறுவனர் மற்றும் வேந்தர்

* அன்புமணி ராமதாஸ் - வாழ்த்து காணொளி

* அண்ணாமலை - சமூக செயற்பாட்டாளர்

* பேரவை விழாவிற்கு உழைத்த தன்னார்வலர்களை பாராட்டும் நேரம்

* தெருக்கூத்து : கடாரம் வென்ற சோழப் பேரரசன் — இராசேந்திர சோழன்

நாளை ஜூலை 4ம் தேதிகளில் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்https://fetna-convention.org/program/

விழாக்குழு!

பேரவையின் 39வது தமிழ் விழாக் குழுவினர் விபரம் பின்வருமாறு:

* சசிகுமார் ரங்கநாதன், விழா ஒருங்கிணைப்பாளர், நியூ செர்சி தமிழ்ப்பேரவை

* உதயகுமார் கிருட்டிணமூர்த்தி- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், நியூ செர்சி தமிழ்ப்பேரவை

* கருப்பையா கணேசன்- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், நியூ செர்சி தமிழ்ப்பேரவை

* செந்தில்வாசன் சீனிவாசன்- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், நியூ செர்சி தமிழ்ப்பேரவை

* சின்னசாமி பாப்பனன்- ஒருங்கிணைப்பாளர், தொழில் முனைவோர் மாநாடு

* சாந்தி தங்கராசு- இணை ஒருங்கிணைப்பாளர், தொழில்முனைவோர் மாநாடு

* சசிதரன் செல்லதுரை- துணை ஒருங்கிணைப்பாளர், இலங்கை தமிழ்ச்சங்கம்

* குமரப்பன் அண்ணாமலை- துணை ஒருங்கிணைப்பாளர், நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கம்

* பிரபு ராமகிருட்டிணன்- துணை ஒருங்கிணைப்பாளர், கனெக்டிக்ட் தமிழ்ச்சங்கம்

* வாசுதேவன் வரதராசன்- துணை ஒருங்கிணைப்பாளர், பெருநில தமிழ்ச்சங்கம்.

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