வியட்நாம் விபத்தில் தமிழர்கள் பலி: உடல்களை தமிழகம் கொண்டு வர முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை
வியட்நாம் விபத்தில் தமிழர்கள் பலி: உடல்களை தமிழகம் கொண்டு வர முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:39 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:08 PM
UPDATED : ஜூலை 11, 2026 07:39 PM ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:08 PM
சென்னை: வியட்நாம் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவில் தமிழகம் கொண்டு வர இந்தியத் தூதரகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை;
வியட்நாம் நாட்டின் ஆன் தோய் கடல் பகுதியிலுள்ள ஹான் மே ருட்ங்வோய் தீவிற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் பயணித்த படகு விபத்தில் சிக்கியதில் தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும், துயரமும் அடைந்தேன். இப்படகு விபத்தில் சிக்கிய தமிழர்களின் விவரங்களைப் பெற்று அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளை செய்திடும் வகையில் தமிழக அரசு அதிகாரிகள், டில்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லம், வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் வியட்நாமில் உள்ள இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளேன். இவ்விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்க தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட தமிழக அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேலும், இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவில் தமிழகம் கொண்டு வர தூதரகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறி உள்ளார்.