உலக அதிசய பட்டியலுக்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் பரிந்துரை: பார்லி., குழு தலைவர் தகவல்
உலக அதிசய பட்டியலுக்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் பரிந்துரை: பார்லி., குழு தலைவர் தகவல்
ADDED : நவ 17, 2026 06:37 AM
ADDED : நவ 17, 2026 06:37 AM
தஞ்சாவூர்: ''தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை உலக அதிசய பட்டியலில் இடம் பெற பரிந்துரை செய்யப்படும்,'' என, மத்திய போக்குவரத்து, சுற்றுலா மற்றும் கலாசாரத்துக்கான பார்லிமென்ட் நிலைக்குழு தலைவரும், எம்.பி.,யுமான சஞ்சய்குமார்ஜா தெரிவித்தார்.
அவரது தலைமையிலான எம்.பி.,க்கள் குழு, நேற்று, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கல்லணை, தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு செய்தனர். குழு தலைவர் சஞ்சய் குமார்ஜா கூறியதாவது:
பெரியகோவில், இந்தியாவின் ஒரு அதிசயம். வட இந்தியாவில் உள்ள தாஜ்மஹாலை மட்டுமே நாங்கள் அதிசயமாக நினைத்தோம்; ஆனால், பெரியகோவில் அதை விட பெரியதாகவும், சிறப்பாகவும் உள்ளது.
'யுனெஸ்கோ'வின் உலக பாரம்பரிய நினைவு சின்னமாக உள்ள பெரியகோவிலை, உலக அதிசயமாக மாற்றுவதற்கு, பார்லிமென்ட் குழு நிச்சயம் பரிந்துரைக்கும். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன், இத்தகைய பிரமாண்டமான கோவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது, நாட்டின் அற்புதமான பொக்கிஷம். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.