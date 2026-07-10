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திருப்பூர்: திருப்பூரில் டேங்கர் லாரி - கார் மோதியதில் 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி தாலுகா ஊத்துக்குளியில் இருந்து விஜயமங்கலம் செல்லும் ரோட்டில் காக்கா பள்ளம் அருகில் டீசல் டேங்கர் லாரியும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டன.
இதில் காரில் வந்த 4 ஆண்கள் மற்றும் 2 பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர். ஒருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். லாரி மோதியதில் கார் முற்றிலும் நொறுங்கியது. விஜயமங்கலம் போலீசார், இறந்தவர்களின் உடல்களை கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/திருப்பூரில் டேங்கர் லாரி - கார் மோதல்: 6 பேர் பலி
திருப்பூரில் டேங்கர் லாரி - கார் மோதல்: 6 பேர் பலி
திருப்பூரில் டேங்கர் லாரி - கார் மோதல்: 6 பேர் பலி
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 07:07 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:58 PM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 07:07 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 06:58 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூரில் டேங்கர் லாரி - கார் மோதியதில் 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குளி தாலுகா ஊத்துக்குளியில் இருந்து விஜயமங்கலம் செல்லும் ரோட்டில் காக்கா பள்ளம் அருகில் டீசல் டேங்கர் லாரியும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டன.
இதில் காரில் வந்த 4 ஆண்கள் மற்றும் 2 பெண்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர். ஒருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். லாரி மோதியதில் கார் முற்றிலும் நொறுங்கியது. விஜயமங்கலம் போலீசார், இறந்தவர்களின் உடல்களை கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.