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19 ஆண்டுகளுக்கு பின் கோல்கட்டா வந்த தஸ்லிமா நஸ்ரின்; பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

19 ஆண்டுகளுக்கு பின் கோல்கட்டா வந்த தஸ்லிமா நஸ்ரின்; பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

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ADDED : ஜூலை 31, 2026 03:56 PM

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ADDED : ஜூலை 31, 2026 03:56 PM

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கோல்கட்டா: சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் பிரபல எழுத்தாளருமான தஸ்லிமா நஸ்ரின், 19 ஆண்டுகளுக்கு பின் இன்று கோல்கட்டா வந்தார்.

கோல்கட்டா விமான நிலையத்தில திரண்டிருந்த ஆதரவாளர்கள், நஸ்லிமா நஸ்ரினை உற்சாகமாக வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அங்கு நிருபர்களிடம் அவர் பேசியதாவது;

நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உணருகிறேன். இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து கொல்கட்டா திரும்பிய உணர்வை என் வார்த்தைகளினால் விவரிக்க இயலாது. உங்கள் அனைவருக்கும் ந்ன்றி.

இவ்வாறு தஸ்லிம நஸ்ரின் கூறினார்.

கோல்கட்டா திரும்பி உள்ள தஸ்லிமா நஸ்ரின், ஆக.1ம் தேதி ரவீந்திர சதனில் நடைபெறும் ஒரு சிறப்பு காலசார இலக்கிய நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார். ஆக.2ம் தேதி கோல்கட்டாவில் நிருபர்களையும் சந்திக்க உள்ளார்.

பெண் உரிமை, மதரீதியான கருத்துகளை எழுதியதன் எதிரொலியாக, கடும் அச்சுறுத்தல்களை தஸ்லிமா நஸ்ரின் எதிர்கொண்டார். இதன் காரணமாகவே 1994ம் ஆண்டு நாடு கடத்தப்பட்டார். ஸ்வீடன் குடியுரிமை பெற்ற அவர், ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் 10 ஆண்டுகாலம் வாழந்தார்.

2004ம் ஆண்டில் வசிப்பிட அனுமதியை மத்திய அரசு அளித்த பின்னர், அவர் கோல்கட்டாவில் வசிக்கத் தொடங்கினார். அவரின் எழுத்துகளுக்கு எதிராக 2007ல் பெரும் போராட்டங்கள் நடந்து, பின்னர் கலவரமாக மாறியது. 2008ல் இந்தியாவைவிட்டு சென்ற தஸ்லிமா நஸ்ரின், ஸ்வீடன் சென்றார். நீண்டகால விசாவில் இந்தியா திரும்பினாலும் மேற்கு வங்க அரசு அவரை அனுமதிக்காததால் டில்லியிலே தங்கினார். தற்போது 19 ஆண்டுகள் கழித்த கோல்கட்டா திரும்பி உள்ளார்.

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