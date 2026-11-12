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சென்னை: சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுவதை தடுக்க, பண்டிகை நாட்களில், 'டாஸ்மாக்' மது கடைகளுக்கு, விடுமுறை அளிக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மதுபான வகைகளை விற்கிறது. இந்த கடைகளுக்கு, திருவள்ளுவர் தினம், குடியரசு தினம், ராமலிங்கர் நினைவு நாள், மகாவீர் ஜெயந்தி, மே தினம், சுதந்திர தினம், நபிகள் நாயகம் பிறந்தநாள், காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய எட்டு நாட்கள் மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், பண்டிகை நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுவதை தடுக்க, மது கடைகளுக்கு, பண்டிகை நாட்களிலும், அதற்கு முந்தைய நாளிலும் விடுமுறை அளிக்க, முடிவு செய்யப்பட்டதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க முடிவு
பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க முடிவு
ADDED : நவ 12, 2026 05:28 AM
ADDED : நவ 12, 2026 05:28 AM
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சென்னை: சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுவதை தடுக்க, பண்டிகை நாட்களில், 'டாஸ்மாக்' மது கடைகளுக்கு, விடுமுறை அளிக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் நிறுவனம், சில்லரை கடைகள் வாயிலாக, மதுபான வகைகளை விற்கிறது. இந்த கடைகளுக்கு, திருவள்ளுவர் தினம், குடியரசு தினம், ராமலிங்கர் நினைவு நாள், மகாவீர் ஜெயந்தி, மே தினம், சுதந்திர தினம், நபிகள் நாயகம் பிறந்தநாள், காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய எட்டு நாட்கள் மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், பண்டிகை நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுவதை தடுக்க, மது கடைகளுக்கு, பண்டிகை நாட்களிலும், அதற்கு முந்தைய நாளிலும் விடுமுறை அளிக்க, முடிவு செய்யப்பட்டதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.