டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்; தூண்டிவிடும் கரூர் கம்பெனி: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்; தூண்டிவிடும் கரூர் கம்பெனி: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 03, 2026 04:15 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:15 PM
சென்னை: இடைத்தேர்தல்கள் வர உள்ள மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வர் விஜய் வழங்கி வருவதாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டிற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் அளித்துள்ளார்.
சென்னையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியதாவது: இடைத் தேர்தலுக்காக எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மதுரைக்கு முதல்வர் விஜய் வந்தார். அங்கு இடைத் தேர்தலுக்காகவாக வந்தார். எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் ஒரு திட்டங்களை துவங்கி வைப்பதற்காக, தேர்வு செய்து முதல்வர் விஜய் சென்று கொண்டிருக்கிறார். இடைத்தேர்தலின் பயம் இபிஎஸ், ஸ்டாலினுக்கு இருக்கலாம்.
இடைத்தேர்தலுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. இன்னும் எத்தனை தேர்தல் வந்தாலும் முதல்வர் விஜய் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறார். இடைத்தேர்தலுக்காக செய்ய வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை; பழைய அந்த காலம் மாதிரி; பழைய திருமங்கலம் பார்முலா மாதிரி, எல்லா அமைச்சர்களும் உட்கார்ந்து கொண்டு ரூ.100 கோடி, ரூ.200 கோடி செலவு செய்கிற மாதிரி கிடையாது.
நேரடியாக மக்களை எப்பொழுது சந்திக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது சந்தித்து கொள்ளலாம். எல்லா மாவட்டத்திற்கும் மக்களை சந்திப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் செல்ல இருக்கிறார். அதற்கான திட்டம் தான் தவிர இடைக்கால தேர்தலுக்காக கிடையாது. டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்தை கரூர் கம்பெனி தூண்டிவிடுகின்றனர். டாஸ்மாக்கில் காலி பாட்டில்களை திருப்பிக் கொடுப்பதில் பல்வேறு ஊழல்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
இதுவரை காலி பாட்டில்கள் மூலம் மட்டும் சராசரியாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.60 கோடி முதல் ரூ.80 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது. டாஸ்மாக் முறைகேடுகளை தடுக்க விடாமல் கரூர் கம்பெனி முயற்சி செய்கிறது. கியூ ஆர் கோடு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி முறையாக தற்போது காலி பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் முறை கொண்டுவரப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறினார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு; தினமலர் யூடியூப் சேனல் மற்றும் வெப்சைட்டில் நேரலை ஒளிபரப்பு
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