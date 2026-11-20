கலாசார தொடர்பை மேம்படுத்த தொழில்நுட்பம் புதிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது: பிரதமர் மோடி
கலாசார தொடர்பை மேம்படுத்த தொழில்நுட்பம் புதிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது: பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 20, 2026 09:59 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:59 PM
புதுடில்லி: தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, உலக நாடுகளிடையே கலாசார தொடர்புக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. கலாசாரம் மற்றும் நாகரிகம் சார்ந்த ஒத்துழைப்பு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும்,” என பிரதமர் மோடி டில்லியில் நடந்த ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் துவக்க விழாவில் பேசினார்.
கடந்த ஆண்டு சீனாவின் தியான்ஜின் நகரில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடந்தது. அதில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, உறுப்பு நாடுகளுக்கிடையேயான கலாசார மற்றும் நாகரிக தொடர்பை கொண்டாட கலந்துரையாடல் மன்றம் ஒன்றை துவங்கும் யோசனையை முன்வைத்தார்.
அதை அனைத்து நாடுகளும் ஏற்றன. அதன்படி, முதலாவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் நாகரிக கலந்துரையாடல் மன்றத்தை இன்று தொடங்கி 22ம் தேதி வரை டில்லியில் நடத்த இந்தியா சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
மத்திய கலாசாரத்துறை அமைச்சகம், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் இணைந்து, டில்லியின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க புரானா கோட்டையில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றன. இந்த மூன்று நாள் மன்றத்தில் ஷாங்காய் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த கல்வியாளர்கள், வல்லுநர்கள், கலாசாரப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, அந்த நாடுகளின் நாகரிக பாரம்பரியம் குறித்து விவாதிக்கின்றனர்.
பாகிஸ்தான் சார்பில் அந்நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் முசாதிக் மாலிக் பங்கேற்றார்.
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
கலாசாரம், நாகரிகம் சார்ந்த ஒத்துழைப்பு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும். இந்த நாகரிக கலந்துரையாடல் மன்றம் புதிய சிந்தனைகளையும், கலாசார ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும்.
பேரரசுகள் உலக வரைபடங்களை மாற்றியுள்ளன. ஆனால், நாகரிக உரையாடல்கள் உலகின் சிந்தனைகளை மாற்றி வளப்படுத்தியுள்ளன. இந்த மன்றம் உலகுக்கு வழிகாட்டும் தளமாக அமையும்.
புதிய தொழில்நுட்பம் கலாசார இணைப்புக்குப் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது. டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாக அறிவுப் பகிர்வு, கலாசாரப் பரிமாற்றம், சர்வதேச ஒத்துழைப்பு எளிதாகியுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.