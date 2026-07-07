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தெலுங்கானாவில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.300 கோடி சொத்து: டிஎஸ்பி கைது

தெலுங்கானாவில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.300 கோடி சொத்து: டிஎஸ்பி கைது

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:30 PM

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ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:30 PM

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ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக 300 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்த டிஎஸ்பியை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

தெலுங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் உள்ள போலீஸ் கணினி சேவை பிரிவு டிஎஸ்பி ஆக இருப்பவர் சன்கிரெட்டி பீம் ரெட்டி. இவர் பணியில் இருந்த போது, முறைகேடு செய்து வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக ஊழல் தடுப்பு பிரிவுக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து அவரது தொடர்புடைய இடங்கள், பினாமி இடங்கள் மற்றும் அலுவலகம் என 15 இடங்களில் தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகாவில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

இந்த சோதனையில்

ஐதராபாத் இப்ராஹிம்பாக் பகுதியில் சொகுசு குடியிருப்பு

டெலிகாம் நகரில் குடியிருப்பு, பிளாட்,

கச்சிபவுலி நகரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு,

மணிகொண்டாவில் வணிக வளாகம், 3000 சதுர அடி பரப்பு கொண்ட வணிக வளாகம் இடம்

தேலாப்பூரில், இரண்டு குடியிருப்புகள் மற்றும் பல நூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள், முதலீட்டு பத்திரங்கள் என 300 கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து சேர்த்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

மேலும், அவரது வீட்டில் 3.60 லட்ச ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் பினாமி வீட்டில் 40 லட்ச ரூபாய் பணம், தங்க நகைகள், பல சொத்து பத்திரங்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இந்நிலையில், டிஎஸ்பி சன்கிரெட்டி பீம் ரெட்டி கைது செய்த ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

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