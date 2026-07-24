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தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் வெப்பம் அதிகரிக்கும்; வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் வெப்பம் அதிகரிக்கும்; வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:48 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:48 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில் வேலூர், ஈரோடு, கரூர் உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு வெப்பம் அதிகரிக்கும் என சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன் அறிக்கை:

1. வேலூர்,

2. ஈரோடு,

3. கரூர்,

4. திண்டுக்கல்,

5. மதுரை,

6. விருதுநகர்,

7. தூத்துக்குடி

8. திருநெல்வேலி

ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் இன்று (ஜூலை 24) முதல் ஜூலை 28ம் தேதி வரை ஆகிய 5 நாட்களுக்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாகவும், ஏனைய தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

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