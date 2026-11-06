சுவாமி வாகனம் மீது ஏறிய விவகாரம் தி.மலை கோவில் ஊழியர் 'சஸ்பெண்ட்'
சுவாமி வாகனம் மீது ஏறிய விவகாரம் தி.மலை கோவில் ஊழியர் 'சஸ்பெண்ட்'
UPDATED : நவ 06, 2026 03:42 AM
ADDED : நவ 06, 2026 03:41 AM
UPDATED : நவ 06, 2026 03:42 AM ADDED : நவ 06, 2026 03:41 AM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கோவிலில், ரிஷப வாகனத்தின் மீது ஏறி, தீயணைப்பு வீரர்கள், கோபுரத்தை சுத்தம் செய்த விவகாரத்தில், கோவில் ஊழியர் அசோக், 43, என்பவர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில், ரிஷப வாகனத்தின் மீது ஏறி, தீயணைப்பு படையினர், நேற்று முன்தினம் துாய்மை பணி மேற்கொண்டது சர்ச்சையானது. இதற்கு, ஹிந்து அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்தன.
தொடர்ந்து, துாய்மை பணிக்கு, உரிய கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்க தவறிய, கோவில் ஊழியர் அசோக் என்பவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து, கோவில் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பக்தர்கள் மற்றும் ஆன்மிக அன்பர்களின் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் நடந்த சம்பவத்திற்கு, வருத்தம் தெரிவித்து, தீயணைப்பு துறையினர், கோவில் நிர்வாகத்திடம், மன்னிப்பு கடிதம் அளித்தனர்.
அதில், இனிவரும் காலங்களில், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாத வகையில், விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதாக, உறுதி அளித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, திருவண்ணாமலை கோவில் உற்சவ வாகன விவகாரத்தில், உண்மையான குற்றவாளியான உற்சவ வாகன அமீனா புகழேந்தியை தப்பவிட்டு, அறநிலையத்துறை கண்துடைப்பு நாடகம் நடத்துவதாக, இந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிகுமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்