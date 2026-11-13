6 மாதங்களில் ரூ.149 கோடி கோவில் நிலங்கள் மீட்பு
6 மாதங்களில் ரூ.149 கோடி கோவில் நிலங்கள் மீட்பு
ADDED : நவ 13, 2026 04:53 AM
ADDED : நவ 13, 2026 04:53 AM
சென்னை: 'கடந்த ஆறு மாத த.வெ.க., ஆட்சியில், 148.91 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 163.40 ஏக்கர் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டு உள்ளன' என, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
அறநிலைய கொடைகள் சட்டப்பிரிவின் கீழ், இணை ஆணையர் சார்பில், நீதிமன்றங்களில், 23,815 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவுறுத்தலின்படி, கோவில்களுக்கு சொந்தமான, 148.91 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 163.40 ஏக்கர் நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, கோவில்கள் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளன.
கோவில்களுக்கு சொந்தமான அசையாச் சொத்துக்களில் இருந்து, 213 கோடி ரூபாய் நிலுவை தொகை வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளது. 34.82 ஏக்கர் நிலங்கள் 15 கோவில்களின் பெயரில் பட்டா மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கணினி சிட்டாவில் தவறுகளை திருத்தம் செய்து, 2,262 ஏக்கர் நிலங்கள், 226 கோவில்களின் பெயரில் பட்டா பெறப்பட்டுள்ளன.
வாடகை மற்றும் நிலுவை தொகை குறித்த விபரங்களை உடனுக்குடன் அறிய, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தகவல் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.