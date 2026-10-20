கோவில் சொத்துகள் இறைவனுக்கே உரியவை, அரசுக்கு அல்ல: சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு
கோவில் சொத்துகள் இறைவனுக்கே உரியவை, அரசுக்கு அல்ல: சுப்ரீம்கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 09:42 AM
ADDED : அக் 20, 2026 09:42 AM
நமது டில்லி நிருபர்
ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி நாகபாளையம் மாரியம்மன், பொன்னாச்சியம்மன் கோவிலுக்குச் சொந்தமான 1 ஏக்கர் 10 சென்ட் 'இனாம்' நிலத்தை, தற்காலிக அறங்காவலர் ஒருவர் 2017ம் ஆண்டு தாலுகா அலுவலகம் கட்டுவதற்காகத் தமிழக அரசுக்குத் தானமாக வழங்கினார்.
இதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நீதிபதிகள் நரசிம்மா, அலோக் ஆராதே விசாரித்தனர். அவர்கள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
* கோவில் சொத்துகள் இறைவனுக்கு உரியவை, அவற்றை அரசு கையகப்படுத்த முடியாது.
* கோவில் சொத்துகள் தொடர்பான ஒவ்வொரு முடிவும் அந்த அறக்கட்டளையின் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்; அரசின் நிர்வாக வசதிக்காக எடுக்கப்படக் கூடாது.
* பாதுகாவலராகச் செயல்படும் அரசு, தான் பாதுகாக்க வேண்டிய மத அல்லது அறக்கட்டளை நிறுவனங்களின் சொத்துகளை அபகரிக்க கூடாது. அதிகாரிகளையும் அபகரிக்க அனுமதிக்க கூடாது.
* கோவில் நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகாரம் அரசுக்கு இருக்கிறது; கோவில் சொத்துக்களின் உரிமையாளராக அரசு மாறிவிட முடியாது.
* மத அல்லது அறக்கட்டளை நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துகளை நிர்வகிக்கும்போது, அவற்றைச் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை உள்ளது; அவற்றை விருப்பப்படி தாரைவார்க்கும் அதிகாரம் யாருக்கும் கிடையாது.
* அறங்காவலர் பொறுப்பில் இருப்பவர் தன்னிச்சையாக கோவில் சொத்துகளை மற்றவர்களுக்கு வழங்க முடியாது.
* பல நூற்றாண்டுகளாக பக்தர்கள் வழங்கிய காணிக்கைகள், ஆட்சியாளர்கள், மக்கள் அளித்த நன்கொடை நிலங்கள், கட்டடங்கள், நகைகள் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை; அவை எப்பொழுதுமே அப்படியே இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையிலேயே வழங்கப்பட்டன.
* நன்கொடை வழங்கியது, அதை அளித்தவருக்கோ, பூசாரிக்கோ, அறங்காவலருக்கோ அல்லது அரசுக்கோ சொந்தமானதாக இருக்காது; அது இறைவனுக்குச் சொந்தமானதாகிவிடும்.
* சட்டப்படி நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு அரசு அதிகாரிகளுக்கும், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கும் சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிட்டது. ஹிந்து மத நிறுவனங்கள் மீது அரசு கொண்டுள்ள கட்டுப்பாடு குறித்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில் இந்தத் தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.