கோவில் சொத்துகள் வழக்கின் தீர்ப்பு: ஹிந்து முன்னணி தலைவர் வரவேற்பு
கோவில் சொத்துகள் வழக்கின் தீர்ப்பு: ஹிந்து முன்னணி தலைவர் வரவேற்பு
ADDED : அக் 22, 2026 02:56 AM
ADDED : அக் 22, 2026 02:56 AM
திருப்பூர்: 'ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, கோவில் சொத்தின் பாதுகாவலர் மட்டுமே, உரிமையாளர் அல்ல,' என, தமிழக அரசுக்கு சூப்ரீம் கோர்ட் சம்மட்டி அடி கொடுத்திருப்பதாக, ஹிந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில், கோவில் சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தமிழக அரசே, அவற்றை அபகரித்து, பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு அலுவலகம் உள்ளிட்டவை கட்டுவது என, பலவாறாக கோவில் சொத்துக்களை சூறையாடியது.
அவ்வகையில், ஈரோடு மாவட்டம், கொடிமுடி - நாகபாளையம் மாரியம்மன், பொன்னாச்சியம்மன் கோவில் சொத்தை தற்காலிக அறங்காவலரை நியமித்து, கலெக்டர் வாயிலாக தாசில்தாருக்கு தான செட்டில்மென்ட் பத்திரம் பதிவு செய்து, அந்த இடத்தில் தாசில்தார் அலுவலகம் கட்டியது.
இதுகுறித்து, கோவில் பரம்பரை அறங்காவலர் தொடர்ந்த வழக்கில், 'கோவில் சொத்துகள் கோவிலுக்கே; இனாம் சொத்துகள் கோவிலுக்கே சொந்தம். தமிழக அரசும், அறநிலையத்துறையும் பாதுகாவலர்கள் மட்டுமே; உரிமையாளர் அல்ல. மாநில அரசு, தன் அதிகாரிகள் வாயிலாக கோவில் சொத்தை அபகரிப்பதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது' என சுப்ரீம் கோர்ட் சம்மட்டியால் அடித்துள்ளது.
இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகாவது, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை திருந்த வேண்டும்; தீர்ப்புக்கு தலைவணங்க வேண்டும். கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்பதுடன், அரசு ஆக்கிரமித்துள்ள சொத்துக்களையும் கோவில் வசமே ஒப்படைக்க வேண்டும்.