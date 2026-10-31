கோயில் ஊழியர்களுக்கு கண்ணியமான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்; அறநிலையத்துறைக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
கோயில் ஊழியர்களுக்கு கண்ணியமான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்; அறநிலையத்துறைக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : அக் 31, 2026 08:43 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:43 PM
சென்னை; கோயில் ஊழியர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ தேவையான ஊதியம் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறநிலையத் துறைக்கு மதுரை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான அல்லது குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் கீழ் தகுந்த ஊதியம் மற்றும் பணிப்பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என்பது கோயில் அர்ச்சகர்கள், ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை ஆகும்.
இந்த கோரிக்கைகளை முன் வைத்து, மதுரை ஐகோர்ட்டில் நெல்லையை சேர்ந்த பெரியநம்பி நரசிம்ம கோபாலன் என்பவர் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அறநிலையத்துறை தனது ஊதியத்தை உயர்த்தித் தர வேண்டும் என்றும் அவர் கோரி இருந்தார்.
இவ்வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு;
அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்களாக கருதப்பட்டு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. கோயில் பணியாளர்களுக்கு கோயில் வருமானத்தில் இருந்து ஊதியம் தரப்படுகிறது. போதிய சொத்துகள் இல்லாத அல்லது போதிய வருமானம் ஈட்ட முடியாத கோயில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மிக குறைந்த ஊதியமே கிடைக்கிறது.
எனவே கோயில் பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் கீழ், ஊதியம் மற்றும் அனைத்து பணப்பலன்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று 2021ல் நீதிபதி மகாதேவன் அமர்வு உத்தரவிட்டு இருந்தது. இந்த உத்தரவு இது வரை அமல்படுத்தப்படவில்லை.
ஆயிரக்கணக்கான கோயில் பணியாளர்களுக்கு மிக குறைந்த, சொற்ப ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஊதியம் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்திற்கே போதுமானதாக இல்லை.
தேசிய அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஊதியமே ஒரு நாளைக்கு 176 ரூபாய் என்ற நிலையில் இருக்கும் போது தமிழகத்தில் உள்ள பல கோயில்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் அதற்கு குறைவான ஊதியத்தை பெறுகின்றனர்.
சட்டப்பூர்வ குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும், கண்ணியமான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது அவசியமாகும். கோயில் பணியாளர்களின் இந்த நிலையை மேம்படுத்த அறநிலையத்துறை எந்த சிறு முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை.
ஒவ்வொரு கோயில்களுக்கும் நிதி திரட்டும் வண்ணம், ஆதரவான குழுக்களை உருவாக்க முடியும். இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற நிர்வாக கட்டமைப்பு உள்ளது. பல புகழ்பெற்ற தொழில் முனைவோர் இங்கு உள்ளனர்.
கோயில் பணியாளர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நீதிபதியின் உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும். அறநிலையத்துறை வரம்பிற்குள் வரும் ஒவ்வொரு கோயிலின் பணியாளருக்கும் கண்ணியமான வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான ஊதியத்தை வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இதுதொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து இரண்டு மாதத்தில் அறநிலையத் துறை கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.