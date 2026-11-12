டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர மத்திய அரசு அனுமதி
டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு: ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர மத்திய அரசு அனுமதி
ADDED : நவ 12, 2026 04:27 PM
ADDED : நவ 12, 2026 04:27 PM
சென்னை:
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக எஸ்.பி.வேலுமணி பதவி வகித்தார். சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில், உறவினர்கள், நெருக்கமானவர்களுக்கு, சாலைபணிகளுக்கான, 'டெண்டர்' வழங்கியதில், 98.25 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு நடந்ததாக, திமுக, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் அளித்தது. வேலுமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கில், குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என, லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு எதிராக, அறப்போர் இயக்கம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தது.
இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளான கே.எஸ்.கந்தசாமி, கே.விஜயகார்த்திகேயனுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர மத்திய அரசின் அனுமதி தேவை என உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.இந்த வழக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் விசாரிக்கிறார்.
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கான நடைமுறைகளை இரண்டு மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என செப்டம்பரில் மத்திய அரசுக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவிட்டார்.
இவ்வழக்கு இன்று மீண்டும் அவரிடம் விசாரணைக்கு வந்தது.
மத்திய அரசின் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித்துறை இணை செயலர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில்,'' ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டது,'' எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த உத்தரவு இன்னும் தங்களது கைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று தமிழக அரசு விளக்கமளித்தது.
நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ்,'' மத்திய அரசின் உத்தரவு பெற்ற பிறகு, அதிகாரிகளுக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விரைந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதனை விரைவாக செய்ய வேண்டும். வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் கண்காணிக்கும். எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கப்பட்ட மத்திய அரசை நீக்க வேண்டும்,'' என உத்தரவிட்டு விசாரணையை டிசம்பர் 4ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
''குற்றவியல் வழக்குகளில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர்வதற்கான அனுமதி பெறுவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி தேவை என்பதற்கு இது சிறப்பான உதாரணம். ஏழை எளிய மக்களுக்கு எதிராக சக்கரம் வேகமாக சுழல்கிறது. அதிகாரம் மிக்கவர்களுக்கு எதிரக சக்கரம் அரிதாகவே சுழல்கிறது,'' எனவும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.