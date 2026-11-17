மேற்காசியாவில் தொடரும் பதற்றம்; ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் அடுத்தடுத்து கண்ணிவெடியில் சிக்கிய கப்பல்கள்
மேற்காசியாவில் தொடரும் பதற்றம்; ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் அடுத்தடுத்து கண்ணிவெடியில் சிக்கிய கப்பல்கள்
ADDED : நவ 17, 2026 07:14 PM
ADDED : நவ 17, 2026 07:14 PM
-நமது நிருபர்-
உலகளாவிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வர்த்தகத்தின் முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது, மேற்காசிய நாடுகளான ஈரான் மற்றும் ஓமனுக்கு இடையே அமைந்துள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து, ஈரானுக்கு எதிராக தொடங்கிய போர் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள கடல் பகுதி முடக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரான் தரப்பு, குறிப்பிட்ட இந்த தடை செய்யப்பட்ட கடல் பகுதிக்குள் யாரும் நுழைய வேண்டாம் என, கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்து வருகிறது. ஜலசந்தி பகுதியில் பல இடங்களில் கடல் கண்ணிவெடிகளையும் ஈரான் வைத்துள்ளது.
ஓமன் நாட்டின் காசாப் துறைமுகத்திலிருந்து, 13 கி.மீ., தொலைவில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக சென்று கொண்டிருந்த எண்ணெய் கப்பல் ஒன்று, கண்ணிவெடியில் சிக்கி தீக்கிரையானது.
கப்பலின் இயந்திர அறை முற்றிலும் தீப்பிடித்து எரிந்த நிலையில், அதிர்ஷ்டவசமாக, அதில் இருந்த அனைத்து மாலுமிகளும் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுவிட்டதாக பிரிட்டன் கடல்சார் வர்த்தக அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தாக்குதலுக்குள்ளான அந்த கப்பல் விதிகளை மீறி பயணித்ததாக ஈரான் கடற்படை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. ஜலசந்தியில், 24 மணி நேரத்தில் நடந்த நான்காவது தாக்குதல் இதுவாகும்.